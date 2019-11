Wiemy kiedy rząd wypłaci 14 dla emerytów

Wdrażamy różnego rodzaju nowe propozycje, w tym przede wszystkim przełomową, rewolucyjną 13. emeryturę; w 2021 r. zostaną wypłacone 14. emerytury - zapowiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu był pytany w RMF FM, czy tzw. czternasta emerytura będzie jednorazowa czy na stałe.

Na razie planujemy, żeby wypłata była rozpoczęta w 2021 r. W dużym stopniu zależy to od całego systemu emerytalnego. My wdrażamy teraz różnego rodzaju nowe propozycje, w tym jest przede wszystkim ta przełomowa, rewolucyjna propozycja, której nikt przed nami nie zrobił - to jest 13. emerytura, jak również waloryzacja kwotowa - powiedział Morawiecki.