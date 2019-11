Koniec Tiffany'ego? Francuzi przejęli legendarną markę

Amerykański portal internetowy Yahoo zamierza zmienić nazwę na Altaba. Zmniejszy też o połowę liczbę członków zarządu, jeśli sfinalizowana zostanie, wyceniana na 4,8 mld dol. transakcja, przejęcia go przez amerykański koncern telekomunikacyjny Verizon - podała we wtorek agencja AP Financial News.