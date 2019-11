Forum bezpiecznego internetu w Berlinie

W poniedziałek ruszyło 14. Forum Zarządzania Internetem (IGF). Kilka tysięcy uczestników przez najbliższe pięć dni dyskutować będzie o kluczowych zagadnieniach związanych z globalną siecią. Między innymi o aspektach prawnych, politycznych, społecznych i technicznych. Do Berlina przyjechał też szef polskiego resortu cyfryzacji.

Swoją wizytę w stolicy Niemiec Marek Zagórski rozpoczął od spotkania z niemieckim ministrem gospodarki i energii Peterem Altmaierem. Tematem rozmów było przede wszystkim bezpieczeństwo przy wprowadzaniu sieci 5G. Polska i Niemcy dążą do wspólnego stanowiska.

Kierunek rozwoju Internetu

W poniedziałek (25 listopada) szef MC wziął udział w tzw. „dniu zero”, który poprzedza oficjalną inaugurację IGF. Konferencja odbywa się pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Ministrowie ds. cyfryzacji z różnych stron świata spotkali się rano na śniadaniu roboczym, którego tematem była przyszłość Internetu.

Internet jest światowym zasobem, z którego wszyscy korzystamy na co dzień i dlatego zarządzany musi być w sposób transparentny, odpowiedzialny i wspólnie przez społeczność międzynarodową – mówił minister cyfryzacji. - Chociaż na początku Internetem nie kierowały żadne zasady, obecnie to my musimy wspólnie opracować regulacje, które zagwarantują bezpieczeństwo, zarówno państw, jak i pojedynczych użytkowników. To wyzwanie, przed którym stoimy już teraz – dodał Marek Zagórski.