Emilewicz: dajmy przedsiębiorcom prezent na gwiazdkę

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz ma nadzieję, że Sejm szybko przyjmie tzw. mały ZUS plus. We wtorek apelowała o szybkie procedowanie rządowego projektu i zachęcała posłów opozycyjnych do jego poparcia. „Dajmy przedsiębiorcom ten prezent na gwiazdkę” - mówiła.

W czwartek rząd przyjął projekt ustawy o tzw. małym ZUS plus, który przewiduje obniżenie i uzależnienie wysokości składek najmniejszych przedsiębiorców od ich dochodów.

We wtorek Emilewicz mówiła o tym w TVN 24, podczas rozmowy o wycofanym przez PiS projekcie ustawy o zniesieniu limitu 30-krotności przy składkach na ZUS. Pytana na podstawie tego przykładu o standardy współpracy jej partii Porozumienie z PiS, minister rozwoju podkreśliła:

Dobrym standardem jest to, że rozmawiamy, i poseł wnioskodawca wycofuje wniosek; i nie ma awantury, nie ma dyskusji. Jak przekonywała: jesteśmy tutaj, gdzie byliśmy, mamy naprawdę wiele spraw, którymi powinniśmy się zająć, i myślę, że tą 30-krotnością już bym się więcej nie zajmowała.

Komunikat dla przedsiębiorców jest taki, że od 1 stycznia nie ma nowych regulacji w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne - oświadczyła. Dodała, że ma nadzieję na wyjątek, którym byłoby wejście w życie od nowego roku tzw. małego ZUS-u i apelowała do posłów opozycyjnych o poparcia tego rozwiązania.

Liczę na szybkie procedowanie. Drodzy parlamentarzyści - dajmy ten prezent przedsiębiorcom na gwiazdkę, aby od 1 stycznia on obowiązywał - apelowała Emilewicz.

Projekt ustawy ws. tzw. małego ZUS-u plus to rozszerzenie obowiązującego od 1 stycznia tego roku tzw. małego ZUS. Mogą z niego korzystać przedsiębiorcy, których średni miesięczny przychód w 2018 roku nie przekraczał 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 63 tys. zł rocznie. W ich przypadku składki na ubezpieczenia społeczne naliczane są proporcjonalnie do przychodu.

Aby skorzystać z małego ZUS-u plus, oprócz wyżej opisanego kryterium przychodowego, trzeba będzie również prowadzić działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Z obniżki składek nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w poprzednim roku w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT. A także ci, którzy wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Jak podkreśla MR, celem jest to, aby zapobiegać zjawisku „wypychania” pracowników z etatu na samozatrudnienie.

O rozszerzonym małym ZUS-ie mówił w niedzielę także premier Mateusz Morawiecki. W Pilchowicach (Śląskie) premier przytoczył kalkulacje, z których wynika, że z małego ZUS-u będzie mogło skorzystać ponad 300 tys. przedsiębiorców.

ak, PAP