Rosja się wyludni? Młodzi gremialnie chcą emigrować

53 proc. Rosjan w wieku od 18 do 24 lat chciałoby wyemigrować na stałe - wynika z opublikowanego we wtorek sondażu niezależnego rosyjskiego ośrodka Centrum Lewady. To najwyższy wskaźnik od 10 lat.

W ostatniej dekadzie najmniej - 20 proc. - młodych osób chciało wyprowadzić się za granicę w 2014 roku. Później ten odsetek zaczął rosnąć.

W grupie wiekowej 25-39 lat liczba osób chętnych do emigracji wynosi 30 proc., wśród osób w wieku 40-54 lat - 19 proc., wśród osób powyżej 55. roku życia - 7 proc.

Średnio o chęci wyjazdu z Rosji poinformowało 21 proc. respondentów.

Wśród głównych przyczyn chęci opuszczenia kraju ankietowani wymieniali dążenie do zapewnienia dzieciom dobrej przyszłości (45 proc.), niezadowolenie z sytuacji gospodarczej w Rosji (40 proc.), wysoką jakość opieki zdrowotnej w innych krajach (35 proc.), niezadowolenie z politycznej sytuacji w państwie (33 proc.), możliwości rozwoju zawodowego za granicą (28 proc.).

Centrum Lewady zauważa, że wśród osób, które myślą o emigracji lub podjęły w tym kierunku jakieś kroki, jest wyższy odsetek niezadowolonych z sytuacji gospodarczej i politycznej w kraju. Jest wśród nich też mniej zwolenników prezydenta Władimira Putina, niż wśród osób, które nie myślą o emigracji.

Badanie przeprowadzono na przełomie września i października wśród 1601 mieszkańców miast i wiosek.

PAP, DS