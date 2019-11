Poczuli krew. Ruszyła walka o schedę po Thomasie Cooku

W drugiej połowie września br. Thomas Cook ogłosił bankructwo. Nie trzeba było długo czekać, by odbiło się to na sytuacji rynku lotniczego i branży hotelarskiej.

Przewoźnicy rozpoczęli walkę o sloty, które zwolnił Thomas Cook Airlines. Jednak batalia o najatrakcyjniejsze połączenia oznacza jednocześnie rezygnację z części obsługiwanych już dotąd operacji. Daleko przykładów nie trzeba szukać. Linia easyJet przenosi swoje ze swoich baz w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec do kurortów nad Morzem Śródziemnym.

Upadek Thomasa Cooka pociągnął za sobą również likwidację biur podróży Neckermann Polska. Tym samym zwolnione zostały połączenia z Polski do takich miejsc Burgas, Antalya czy Grecja. Korzystają z tego TUI oraz ITAKA, które powiększają swoją ofertę, a na rynek wejść planują również Turcy - Corendon wraz z Corendon Airlines.

Likwidacja trasy Antwerpia–Port Lotniczy Lublin to przykład dużych zmian zachodzących na europejskim rynku lotniczym. Pomimo wysokiego, 74% obłożenia, połączenie przegrywa rywalizację z potencjalnie wysokomarżowymi kierunkami wakacyjnymi. TUI Group w Lublinie, gdzie zamknie 06.01.2019 r. połączenie do Antwerpii, w sezonie letnim zaoferuje ponad 10.000 miejsc na trasach wakacyjnych do Antalyi i Burgas. To tylko pokazuje, że dla przewoźników szczególnie ważny jest teraz jeden kierunek: wakacje – zaznacza Maciej Kłos.