Moda z Polski podbija świat

Polskie firmy od lat budują markę rzetelnych, godnych zaufania i uczciwych przedsiębiorców, ale też oferują usługi i produkty mogące śmiało konkurować z zagranicznymi wyrobami. Pewna rodzinna firma modowa z Trójmiasta śmiało podąża właśnie tą drogą powiększając swój zasięg o kolejne, zagraniczne rynki.

Kiedy w 1991 roku Marek Piechocki i Jerzy Lubianiec zakładali firmę znaną obecnie jako LPP, zapewne nie podejrzewali, iż ich przedsiębiorstwo w ciągu nieco ponad dwudziestu lat stanie się firmą rozpoznawalną nie tylko w Polsce. Marką kojarzoną jako producent ubrań, ale też innowator, wprowadzający w segmencie modowym rozwiązania techniczne i ekologiczne, a także przedsiębiorstwem nie obawiającym się wejścia nawet na najtrudniejsze rynki.

Choć u naszych najbliższych sąsiadów z regionu marki należące do LPP, takie jak Reserved czy Cropp, pojawiły się dość szybko, o tyle inne, na rynkach niemieckim czy brytyjskim potrzebowały więcej czasu i bardzo starannych przygotowań. Dziś można śmiało powiedzieć, iż LPP zdobyło dzięki wejściu na rynki wschodnie czy do Europy Zachodniej, bezcenne doświadczenia, a sklepy flagowej marki Reserved można odwiedzić na coraz bardziej zróżnicowanych rynkach.

Teraz Finlandia

Październik bieżącego roku przyniósł debiut LPP w Finlandii, czyniąc ten kraj 25. na mapie zasięgu tradycyjnej sieci sprzedaży spółki. Wszystkie pięć marek należących do LPP pojawiło się w Mall of Tripla – najnowszym i jednym z najważniejszych centrów handlowych w Helsinkach.

Mall of Tripla to największy obiekt handlowy w Finlandii, zaprojektowany właśnie z myślą o kształtowaniu trendów, kultury i przestrzeni miasta. W odległości zaledwie kilometra od centrum znajdują się tak istotne miejsca jak Hartwall Arena, Helsinki Expo czy Convention Center, wreszcie Stadion Olimpijski. To właśnie w tym otoczeniu Reserved, Mohito, Cropp, House oraz Sinsay zaliczają swój fiński debiut.

Wiceprezes LPP, Przemysław Lutkiewicz podkreśla, iż miejsce do fińskiego debiutu zostało wybrane nieprzypadkowo:

„Czynnikiem decydującym o otwarciu naszych salonów jest przede wszystkim atrakcyjność przestrzeni handlowej – dlatego podjęliśmy decyzję o debiucie wszystkich pięciu marek w Helsinkach. Centrum Mall of Tripla to świetnie skomunikowany, wielofunkcyjny obiekt, który daje nam potencjał dotarcia zarówno do lokalnych klientów, jak i odwiedzających stolicę turystów. Debiutujące centrum ma szansę stać się najważniejszym punktem handlowym na mapie Finlandii.”

W tak wyjątkowej lokalizacji LPP udało się wynegocjować naprawdę sporo – polski producent jest w kompleksie jedynym najemcą, który otworzył w tym miejscu jednocześnie aż pięć salonów. „Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju sieci stacjonarnej chcemy, aby nasze marki pojawiały się w najważniejszych punktach handlowych na mapie Europy. Debiut w Finlandii jest kolejnym krokiem milowym” - wskazuje Lutkiewicz i dodaje: „To rynek wymagający i dość hermetyczny, ale my lubimy takie wyzwania. Zwłaszcza, jeśli stawką jest wzmacnianie globalnej rozpoznawalności naszych marek”.

Ekologia równie ważna

Warto też dodać, iż fiński debiut polskich marek jest bardzo koherentny z realizowaną właśnie pro-ekologiczną strategią LPP. Mall of Tripla jest bowiem galerią, w której konstrukcji istotne stały się tereny zielone (pokrywające chociażby 1/3 dachów tego centrum). Obiekt dysponuje też technologiami ograniczającymi zużycie wody. Z kolei polski producent realizuje właśnie nową strategię, której celem jest gruntowna, ekologiczna ewolucja podejścia, zarówno w samym produkcie, procesie jego tworzenia, logistyce, opakowaniach i w wielu innych aspektach działalności firmy. Podczas październikowej konferencji Made in Poland w Gdańsku, LPP pokazało ubrania wykonane z innowacyjnych, ekologicznych materiałów, zaś w swoim centrum dystrybucyjnym w Pruszczu Gdańskim przedstawiciele mediów mieli okazję zapoznać się z opakowaniami bardziej przyjaznymi środowisku. Wykorzystywane są one przy zamówieniach internetowych. Kartonowe pudełko zamiast plastikowych foliopaków nie tylko chroni odzież w drodze do klienta ale, dzięki nowatorskiej konstrukcji, pozwala na ponowne jego wykorzystanie, jeśli klient zechce towar odesłać, lub po prostu wykorzystać karton dla własnego użytku.

LPP stawia na promocję naszych marek za granicą / autor: fot. LPP

Rynek fiński, choć bez wątpienia ważny, nie jest jedynym, na którym pojawiły się polskie marki. Salony stacjonarne polskiego producenta działają dziś na 25 rynkach. W 2019 roku rozpoczęto również sprzedaż w Bośni i Hercegowinie, a 2 lata temu Reserved uruchomiło sklep stacjonarny w Londynie (i to nie byle gdzie, bo na największej handlowej ulicy Oxford Street). Polska moda projektowana w LPP dostępna jest także w Niemczech, Chorwacji, Czechach, Rosji, a nawet na Dalekim Wschodzie. Z kolei 2020 rok ma przynieść nowe otwarcia sklepów stacjonarnych na Bałkanach – tym razem w Macedonii Północnej.

Gdański producent równie intensywnie rozwija swój kanał e-commerce. Dzięki uruchomieniu paneuropejskiego sklepu internetowego oraz otwarciom kolejnych sklepów stacjonarnych, oferta spółki dostępna jest już na 39 rynkach.

Tak z niewyczerpaną konsekwencją LPP realizuje swój scenariusz rozwoju. Polski producent odzieży od lat już działa na najwyższych obrotach i debiut w Finlandii jest tylko dowodem na siłę naszych rodzimych marek. A gdzie pojawią się w przyszłości? O tym dopiero się przekonamy, ale już teraz można być pewnym, iż polska firma śmiało rzuca wyzwanie światowym producentom sprzedając swoje kolekcje na nowych, zagranicznych rynkach.

Arkady Saulski