Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali ciężarówkę przewożącą ponad 21 ton śmieci; zamiast tworzyw przeznaczonych do recyclingu, zawierały one zmieszane odpady komunalne - poinformowała w środę KAS. Transport zawrócono do Niemiec.

Funkcjonariusze opolskiej KAS zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy, przewożący odpady o nieprzyjemnym i intensywnym zapachu. Rozbieżności stwierdzone w wyniku kontroli wzbudziły podejrzenia - czytamy w komunikacie KAS. W ciężarówce znajdowało się ponad 21 ton odpadów.

Jak dodano, z dokumentacji wynikało, że w pojeździe miały znajdować się tworzywa sztuczne przeznaczone do recyklingu. Tymczasem opinia wydana przez wezwanego na miejsce kontroli przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska potwierdziła, że przewożone śmieci składały się z mieszaniny różnych odpadów, również komunalnych.

KAS podjęła działania, uniemożliwiające wprowadzenie na terytorium Polski nielegalnych odpadów, szkodzących środowisku naturalnemu. Zawiadomiono Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie, który nakazał wywóz odpadów do nadawcy transportu z Niemiec - napisano.

Naczelnik Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu zarządził konwój naczepy z towarem na terytorium Polski.

Zobowiązał również przewoźnika, aby przejazd do miejsca wskazanego przez przewoźnika, jako miejsca przekroczenia granicy, odbył się pod nadzorem wyspecjalizowanej jednostki działającej w zakresie ochrony osób i mienia, wynajętej przez osobę odpowiedzialną i na jej koszt - wskazano.

W sprawie toczy się postępowanie administracyjne. Przewoźnikowi grozi łączna kara w wysokości 25 tys. zł.

Dodatkowo, na podstawie przepisów kodeksu karnego, w zakresie przestępstw przeciwko środowisku, za przywożenie odpadów z zagranicy lub wywóz odpadów za granicę, przewoźnikowi może grozić kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 - dodano.

KAS ujawnia coraz więcej nielegalnie przewożonych odpadów. W 2017 roku było ich 74, w 2018 r. - 212, a 2019 r. (od 1 stycznia do 31 października) - 262. Zwiększa się też ilość zatrzymywanych śmieci: w 2017 r. 329 ton, rok później ok. 3 tys. ton, a od 1 stycznia do 31 października br. - 5,5 tys. ton.

