Nadciąga kolejna rewolucja w emeryturach. Stażowa!

Już nie tylko związkowcy ale być może także pracodawcy będą skłonni popierać postulaty, które od lat zgłaszane są przez NSZZ „Solidarność” i związki OPZZ. Postulowane zmiany to wprowadzenie prawa do emerytury, która byłaby uzależniana od stażu pracy: 35 lat stażowych dla kobiet i 40 dla mężczyzn.

Oznaczałoby to, że setki tysięcy Polaków zyskają nowe uprawnienie. Rozmowy na ten temat toczyły się w tym tygodniu w Radzie Dialogu Społecznego w zespole ubezpieczeń społecznych - o czy poinformowała „Rzeczpospolita”.

Czy związkowcy są zaskoczeni ewentualnym poparciem ich „odwiecznego” postulatu przez organizacje pracodawców?

Chodzi o racjonalność w podejściu do emerytur. Jeśli ktoś będzie chciał skorzystać z takiego rozwiązania – będzie mógł skorzystać. Jeśli nie to nie – przecież nie będzie przymusu. Osoby pracujące na niższych stanowiskach i ciężko pracujące mogą chcieć z takiej ewentualności skorzystać. Pracodawcy również mogą to uwzględniać i rozumieć – mówi portalowi wgospodarce.pl Marek Lewandowski, rzecznik NSZ „Solidarność”.