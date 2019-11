Gruzja made in Poland

Dr Leszek Pietrzak w Gazecie Finansowej opisuje narastający w Gruzji konflikt pomiędzy opozycją a nowym rządem. "To doskonała okazja dla Kremla do powielenia scenariusza, z jakim mamy do czynienia w Polsce – wzmocnienie konfliktu rządu z opozycją, „odbudowa” stosunków rosyjsko-gruzińskich i odzyskanie kontroli nad Gruzją"