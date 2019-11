mPojazd już na iPhone'y! mObywatel rozwija się aż miło

Ministerstwo Cyfryzacji podaje, że aplikacja mPojazd jest już dostępna dla właścicieli iPhone-ów oraz innych urządzań pracujących na systemie Apple iOS

Mieliśmy wiele próśb w Internecie o stworzenie tej funkcjonalności na iOS, jak „Czy uda się wydać aplikację mPojazd dla systemu iOS, nie jestem młody i chciałbym tego dożyć”. Widzieliśmy też, że jest to jedno z najczęstszych pytań o mPojazd w wyszukiwarce Google. To też nas motywowało do tego, żeby to zrobić. Taki był plan od początku, tylko programowanie na iOS to coś innego niż programowanie na Android i musieliśmy znaleźć odpowiedni zespół - komentuje Marek Zagórski, minister cyfryzacji

mPojazd to odpowiedź na potrzeby właścicieli pojazdów i odzwierciedlenie danych pojazdu z dowodu rejestracyjnego, Karty pojazdu, Potwierdzenia polisy OC.

Dane z mPojazdu odzwierciedlają dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym, polisie OC i karcie pojazdu. Z usługi mogą korzystać osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami pojazdów. A więc ci, którzy są zarejestrowani w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) jako posiadacze samochodów, motorów, skuterów itd. Oznacza to, że w aplikacji nie zobaczysz samochodów wypożyczonych, firmowych, czy leasingowanych.

Usługa pokazuje informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu OC pojazdu – w tym nazwę ubezpieczenia, serię i numer polisy, okres ubezpieczenia oraz jego wariant. Dodatkowo, 30 dni przed końcem ważności ubezpieczenia OC, aplikacja pokaże komunikat z przypomnieniem.

W aplikacji zawarto dane: markę i model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, termin badania technicznego. Dodatkowo 30 dni przed końcem ważności badania technicznego, aplikacja pokaże komunikat z przypomnieniem. Usługa pozwala również na przekazanie danych pojazdu w postaci kodu QR innym aplikacjom.

iOS – plany na najbliższe miesiące

Na pierwszy kwartał 2020 roku planowane wprowadzenie kolejnych dokumentów i usług, m.in. eRecepty, mLegitymacja Szkolna, mLegitymacja Studencka, Polak za granicą.

mObywatel w liczbach

To tylko jedno z kolejnych działań zmierzających nie tylko do zwiększenia wygody i szybkości dostępu do ważnych administracyjnych informacji. mPojazd jest częścią aplikacji mObywatel, a aplikację mObywatel zainstalowało już 685 704 aplikacji, z której skorzystało już 410 000 aktywnych użytkowników.

Obecnie jest 4 tys. szkół zgłoszonych do mLegitymacji Szkolnej.

Przyrost jest już bardzo znaczny. Myślę, że udostępnienie tego na iOS będzie tylko powodowało dalszy i większy przyrost - skomentował minister Zagórski. - Największy potencjał widzę wśród młodych ludzi. Jeśli chodzi o szkoły podstawowe traktujemy to jeszcze w formie gadżetu. Najbardziej przydatne będzie to dla studentów i jesteśmy już na pierwszych uczelniach. Jeśli chodzi o legitymacje studenckie jesteśmy jeszcze przed rozpoczęciem automatyzacji tego procesu. Ale od nowego semestru, czyli od marca-lutego będziemy już mieli pełną automatyzację. To oznacza, że wszystkie uczelnie z systemu USOS będą mogły wydawać te legitymacje studenckie bardzo sprawnie.

Ważne będzie tu dostosowanie systemu wewnątrz uczelni. Jak podkreśla minister Zagórski, to w duże mierze zależy od uczelni, bo jedne są bardziej zaawansowane technologicznie, inne mniej. Jedne uczelnie mają zaawansowane systemy, a są takie, które działają jeszcze tylko w Excelu.

Na razie zbieramy bardzo pozytywne opinie użytkowników. Użytkownicy są z tego bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że będziemy to rozwijać o kolejne dokumenty - mówi minister Zagórski. Przed nami jeszcze prawo jazdy do kompletu. Ale nie udostępnimy tego, jeśli nie będzie ustawy zmieniającej zasady penalizacji za brak prawa jazdy - dodaj minister.

Jak dodaje, sama warstwa aplikacji dla prawa jazdy jest gotowa, czeka tylko na ustawę.

eRecepta działa bez problemów. Karty Miejskie także

W pewnym momencie zostawimy już ten portfel otwarty, tzn. Będzie można wkładać różne kolejne dokumenty. Za kilka lat, docelowo, za pomocą aplikacji mObywatel będzie można dodawać nawet takie rzeczy, jak np. karta MultiSport - ocenia Zagórski.

Małe miasta dostaną to, co mają duże. Za darmo! Dzięki mObywatel

Będziemy też zachęcali samorządy do tego, żeby integrować z tą aplikacją, jak choćby Kartę Miejską z aplikacją mObywatel. Ale co ciekawsze dla małych samorządów, które posiadają niewielkie systemy komunikacji miejskiej, 3-30- tys mieszkańców np. , dla nich nieopłacalne jest budowanie Karty Miejskiej. W ten sposób rozwiązanie typu Karta Miejska zaoferujemy im za darmo - mówi Marek Zagórski. - Miasta są w rożnej fazie. Niektóre wydały dużo pieniędzy na różne funkcjonalności, czasem na darmo, wielu nie stać na nowoczesne systemy informatyczne. mObywatel i jego funkcjonalności wydaję się niesamowicie atrakcyjną propozycją dla małych miast i podniesienia ich poziomu cyfrowej administracji i korzyści z cyfryzacji dla obywateli - dodaje.

W październiku liczba unikalnych użytkowników GOV.PL przekroczyła 6 mln. W kwietniu 2018 startowała z poziomu 218 tys. UU. To pokazuje, że wszystko ze sobą ściśle się wiąże.