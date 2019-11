Ukraina nie zamknie tranzytu rosyjskiego gazu na Zachód nawet, jeśli nie podpisze z Rosją nowego kontraktu w tej sprawie - oświadczył dyrektor wykonawczy ukraińskiego państwowego koncernu paliwowego Naftohaz Jurij Witrenko w rozmowie z radiostacją Deutsche Welle.

Obowiązująca dziś umowa na przesył gazu z Rosji przez ukraińskie rurociągi wygasa 31 grudnia. Rozmowy o nowej umowie na razie nie przynoszą efektów. Strona rosyjska zapowiadała, że warunkiem podpisania nowych uzgodnień jest m.in. odstąpienie Ukrainy od sporów sądowych z Gazpromem.

„Jeśli gaz (z Rosji) będzie tłoczony na terytorium Ukrainy bez dokumentacji, to my (Ukraina) nie będziemy mogli zakręcić kurka, przerywając przepływ gazu. Ukraińskie prawo nie pozwoli przy tym operatorowi systemu przesyłowego na przepuszczanie tego gazu dokądkolwiek dalej bez dokumentów” - powiedział Witrenko.

Dlatego też ten gaz będzie wtłaczany do zbiorników podziemnych jako gaz, należący do nieznanego właściciela. Będziemy oczekiwali na dokumentację i tylko po jej uzyskaniu operator (gazociągów) będzie mógł skierować ten gaz tam, gdzie zgodnie z obowiązującymi dokumentami poleci skierować go jego właściciel - wyjaśnił.