„Gazeta Bankowa” o gazowej suwerenności Polski

Budowa gazociągu Baltic Pipe realizowana jest zgodnie z planem i ma zakończyć się w 2022 r. Dzięki tej inwestycji Polska uniezależni się od Gazpromu i przestanie przepłacać za rosyjski gaz – w grudniowym wydaniu „Gazety Bankowej” tematem numeru jest bezpieczeństwo energetyczne państwa. Nowe wydanie najstarszego polskiego miesięcznika ekonomicznego już w sprzedaży.

„Jak bardzo przepłacaliśmy i przepłacamy za rosyjski gaz? Niełatwo to ustalić, bo cena gazu z Rosji jest objęta tajemnicą handlową. Ale z różnych wiarygodnych źródeł wiadomo, że przepłacamy bardzo dużo” – pisze Jacek Krzemiński w okładkowym tekście pod tytułem „Gazowa niepodległość”, kreśląc pejzaż polskiej energetyki, który determinuje do dziś umowa z Gazpromem zawarta przez wicepremiera Waldemara Pawlaka.

„Odkąd jednak Polska ma gazoport w Świnoujściu i nie jest skazana już wyłącznie na rosyjski gaz, różnice w jego cenie dla naszego kraju w porównaniu do krajów zachodnich są mniejsze, a bywa nawet, że ich nie ma” - podkreśla autor tekstu. Ale na razie to rozwiązanie problemu konkurencji cenowej.

Zbliża się jednak też rozwiązanie zapewnienia alternatywnych dla kierunku rosyjskiego dostatecznych dostaw gazu. „Polska musi sprowadzać z zagranicy, przy stosunkowo niewielkim krajowym wydobyciu, już kilkanaście miliardów metrów sześciennych tego surowca rocznie. Na dodatek ilość importowanego gazu będzie u nas rosła, bo zużycie błękitnego paliwa w naszym kraju dynamicznie wzrasta – przy nie zwiększającym się krajowym wydobyciu.” – pisze autor analizy w „Gazecie Bankowej”.

Wskazuje: „Planowany gazociąg nazwano Baltic Pipe, bo w większości będzie przebiegał przez Morze Bałtyckie (za Danią połączy się z istniejącym już podmorskim gazociągiem, docierającym do norweskich złóż). Przygotowania do jego budowy idą zgodnie z harmonogramem. Ma być on gotowy jesienią 2022 r. (i wszystko na razie wskazuje na to, że uda się dotrzymać tego terminu). Czyli tuż przed zakończeniem kontraktu gazowego Polski z Rosją. Gdy ten kontrakt wygaśnie, mając gazociąg, którym możemy sprowadzać 10 mld m sześc. gazu rocznie z norweskich złóż, Polska będzie w zupełnie innej sytuacji. Będzie miała nieporównanie lepszą sytuację negocjacyjną w rozmowach z Gazpromem dotyczących ewentualnych dalszych zakupów gazu od niego. Będzie mogła bowiem nawet, dzięki Baltic Pipe, całkowicie zrezygnować z rosyjskiego gazu, jeśli Rosjanie zaproponują nam niekorzystne warunki”.

Czym będzie się zajmowało nowo powołane Ministerstwo Aktywów Narodowych? – to temat rozmowy Macieja Wośko i Stanisława Koczota z wicepremierem, szefem resortu Jackiem Sasinem pt. „Wykorzystamy potencjał spółek Skarbu Państwa”.

„Będę zwracał szczególną uwagę czy działania podjęte przez spółki Skarbu Państwa są zgodne z naszym interesem gospodarczym i narodowym, a tym samym czy służą zwiększeniu bezpieczeństwa, w tym również ekonomicznego, naszego państwa – mówi wicepremier Jacek Sasin.

Szef MAN zapowiada. „Z pewnością nie powrócimy do modelu zarządzania reprezentowanego przez polityków Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego czy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którzy w dawnym Ministerstwie Skarbu Państwa byli skupieni prawie wyłącznie na prywatyzacji spółek Skarbu Państwa, w szczególności tych strategicznych dla rozwoju naszego kraju, bez oglądania się na konsekwencje i straty z tego wynikające. Bliższe są mi działania mające na celu przejęcie lub połączenie uzupełniających się spółek czy też tworzenie nowoczesnych holdingów. Przykładem takiego działania jest trwający obecnie proces połączenia PKN ORLEN SA z Grupą Lotos SA, co daje silniejszą pozycję polskim podmiotom gospodarczym nie tylko na rynku krajowym, ale i europejskim”.

„W listopadzie 2020 roku Donald Trump wygra kolejny raz wyścig do fotela prezydenta USA, uzyskując w przeddzień wyborów kolejne ustępstwa ze strony Pekinu, gdyż proponowany przez niego duopol władztwa w światowej gospodarce wydaje się korzystny zarówno dla USA jak i dla Chin. Oczywiście, główną rolę grać będą przede wszystkim czynniki wewnętrzne w USA, w tym postawa i profil konkurentów do fotela prezydenta z ramienia Partii Demokratycznej. Jednak już teraz wielu obserwatorów twierdzi, że ewentualna wygrana kandydata tej partii mogłaby przyczynić się do spowolnienia gospodarczego i znacznych spadków indeksów na światowych giełdach.” – na taki scenariusz stawia Jerzy Bielewicz w prognozie pięciu najważniejszych wydarzeń 2020 roku, zatytułowanej „Czas niespokojnej gospodarki”. Czy świat uniknie globalnego wstrząsu ekonomicznego, co się stanie z gospodarką europejską i strefą euro, czy w Rosji dokona się wielki zwrot i co się będzie działo na naszym krajowym podwórku – czytaj w prognozie „Gazety Bankowej”.

„Skala defraudacji w instytucjach finansowych rośnie, a siedem na dziesięć z nich pada ofiarą wyłudzeń kredytów oraz pożyczek. (…) W miarę jak transakcje bankowe stają się coraz bardziej cyfrowe, a Internet Rzeczy (IoT) dojrzewa, możliwości działania dla przestępców mnożą się wykładniczo” - alarmuje Marek Jaślan w technologiczno-finansowym tekście pt. „Bank o krok przed przestępcami”.

Autor wskazuje na pewien paradoks: „Instytucje finansowe deklarują, że aby skutecznie walczyć z oszustwami i wyłudzeniami, trzeba zaangażować duże środki. Jednak nie zawsze oznacza to, że decydują się one na wdrożenie niezbędnych do zwalczania fraudów najnowszych narzędzi informatycznych. Czy więc banki na serio wierzą, że IT ułatwia walkę z nadużyciami?”.

O pasji, skuteczności menedżerskiej, polskiej kulturze i realizowaniu marzeń z Waldemarem Dąbrowskim, dyrektorem Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w nowym numerze „Gazety Bankowej” rozmawiają Maciej Wośko i Stanisław Koczot. Znany menedżer kultury wskazuje, że „Prowadzenie instytucji kulturalnej to według mnie przede wszystkim kwestia umiejętności urzeczywistniania marzeń. Rozstrzygające są wyobraźnia i ambicja. Sprawność menedżerska jest tylko środkiem do celu”. Pada z jego strony również zaskakująca uwaga: „Ludziom pieniądza należy się od ludzi kultury wielki szacunek i uznanie ich kreatywności, wiara w ich wrażliwość i wyobraźnię. Bo wykreować pieniądz to umiejętność niezwykła i również wymagająca talentu.”

W najnowszym numerze „Gazety Bankowej” przeczytamy także o tym, jakie zmieniał się poziom dobrobytu i jakość życia Polaków przez ostatnie 100 lat, dlaczego Warszawa wlecze się w ogonie zamiany użytkowania wieczystego na własność, czy Włochy i Japonia to finansowe bomby z opóźnionym zapłonem, czy forsowana przez koncerny technologiczne koncepcja smart city okazała się wielkim rozczarowaniem, i o tym, czy gamingowi jest po drodze z wielką polityką.

