Konkurs na prezesa CPK czas zacząć

Rada nadzorcza spółki Centralny Port Komunikacyjny rozpoczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu - poinformowała w czwartek spółka. Chętni na to stanowisko powinni posiadać wiedzę o działalności spółki; oferty można składać do 13 grudnia br.

Rada nadzorcza zaprasza do składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa zarządu spółki” - czytamy w ogłoszeniu spółki zamieszczonym na stronie internetowej CPK.

Wysokie wymagania

Kandydat na stanowisko prezesa powinien posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych; posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek; co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek; a także posiadać wiedzę o zakresie działalności spółki oraz sektora, w którym oan działa, znać język angielski na poziomie umożliwiającym pracę w tym języku.

Ponadto kandydaci powinni posiadać wiedzę w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz wiedzę w zakresie znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Kandydat nie może pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz.

Procedura wyboru

Pisemne zgłoszenie kandydata wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy dostarczyć do 13 grudnia 2019 r., otwarcie zgłoszeń nastąpi nie później niż 16 grudnia br., rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą od 19 do 20 grudnia br.

Rada nadzorcza spółki zastrzegła sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, bez wyłonienia kandydata na stanowisko, w każdym czasie i bez podania przyczyn.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny powstała w 2018 r., by przygotować i zrealizować budowę nowego lotniska centralnego Polski i inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej.

W oczekiwaniu na prezesa

W czwartek premier Mateusz Morawiecki powołał Marcina Horałę na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP. Zastąpił on Mikołaja Wilda, który był pełnomocnikiem od 9 maja 2017 r. Szerzej na ten temat: Marcin Horała pełnomocnikiem ds. CPK.

Wild poinformował w czwartek PAP, że rada nadzorcza spółki CPK delegowała go do pełnienia funkcji p.o. prezesa na czas konkursu, w którym zapowiedział, że wystartuje.

Dotychczas p.o. prezesa spółki CPK był Piotr Malepszak, odpowiedzialny w CPK za kolej.

Centralny Port Komunikacyjny - według rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną - węzłem przesiadkowym zlokalizowanym między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK zakłada intensywny rozwój sieci połączeń kolejowych oraz drogowych na terenie całego kraju. CPK ma powstać 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha; w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł niedaleko portu lotniczego i połączenia, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.

ak, PAP