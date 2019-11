Rząd przeznaczy 80 mln zł na seniorów

Do 7 stycznia 2020 r. można składać oferty w kolejnej edycji programu „Senior plus” - powiedziała PAP szefowa MRPiPS Marlena Maląg. Przyszłoroczny budżet programu to 80 mln zł. Pieniądze będą przeznaczone na tworzenie i utrzymanie dziennych domów i klubów dla osób starszych.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło kolejną edycję programu „Senior plus” na 2020 r. W ramach programu samorządy mogą uzyskać dofinansowanie na tworzenie dziennych domów i klubów „Senior plus” oraz na utrzymanie już istniejących placówek.

Staramy się dbać o rodzinę, dzieci, niepełnosprawnych, ale także o osoby starsze. Zależy nam na tym, aby jesień życia spędzali aktywnie - powiedziała PAP szefowa MRPiPS.

Podkreśliła, że liczba domów i klubów seniora systematycznie rośnie. „Na koniec 2018 r. było ich ok. 500, kolejne jeszcze powstaną w tym roku. Nie mamy już białych plan na mapie naszego kraju, ale oczywiście, patrząc na to, że samych samorządów gminnych jest ponad 2,5 tys., nadal mamy jeszcze trochę do zrobienia” - oceniła minister Maląg.

Przyszłoroczny budżet programu wynosi 80 mln zł.

Największa część tej kwoty, 56 mln zł, będzie przeznaczona na bieżącą działalność już istniejących placówek. Na utrzymanie jednego miejsca w dziennym domu można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 300 zł dofinansowania, a na utrzymanie jednego miejsca w klubie - do 200 zł miesięcznie.

Na powstanie nowych domów i klubów dla seniorów będzie przeznaczone w sumie 20 mln zł. Minister powiedziała, że - tak jak w ubiegłych latach - na utworzenie dziennego domu gminy, powiaty lub samorządy województw mogą otrzymać dofinansowanie do 300 tys. zł. Z kolei na utworzenie klubów można dostać 150 tys. zł dotacji. W ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Pozostałe 4 mln zł z budżetu programu będzie przeznaczone na jego obsługę techniczną.

Cieszy nas, że kluby powstają także w małych miejscowościach, a osoby starsze mogą aktywnie spędzić dzień, popołudnie, w zależności od swoich potrzeb. Seniorzy chętnie przychodzą do domów i klubów, by korzystać z proponowanych tam form aktywności. To pomaga odzyskać uśmiech, radość, chęć do życia. To jest bardzo ważne. Będziemy starali się dalej wspierać zadania w zakresie szeroko rozumianej polityki senioralnej, aby osobom starszym żyło się coraz lepiej - podkreśliła minister Maląg.

Oferty można składać do 7 stycznia 2020 r., wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28 lutego.

Czytaj też: Do końca roku ma działać 800 placówek „Senior plus”

PAP, KG