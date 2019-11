Plan B? Zmiana ustawy o NIK

W sprawie odwołania prezesa NIK mogą być przygotowane zmiany ustawowe - podkreśliła w piątek marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Jak zastrzegła - będą one zgodne z konstytucją i nie będą wymagały jej zmiany.

Marszałek Sejmu pytana przez dziennikarzy w Sejmie, co jest wariantem „b”, o którym mówił premier Mateusz Morawiecki, w przypadku gdyby Banaś sam nie podał się do dymisji, czy są przygotowywane jakieś zmiany ustawowe, odparła: „Mogą być przygotowane ustawowe zmiany. Na pewno zgodne z konstytucją - to od razu bym chciała powiedzieć”.

Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli nie przewiduje akurat takiego przypadku, ona ma enumeratywnie wymienione okoliczności, które powoduje, że prezes Najwyższej Izby Kontroli przestaje być prezesem Najwyższej Izby Kontroli, jest odwoływany przez Sejm, ale życie pokazuje, że czasami zdarzają się sytuacje, których prawo nie przewiduje” - podkreśliła Witek. „Z informacji, jakie mam, klub wtedy będzie pracował na zmianami legislacyjnymi, ale zgodnymi z konstytucją. Nie będzie to wymagało zmiany konstytucji dodała marszałek.

(PAP), DS