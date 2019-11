10 tysięcy fanów wPolsce.pl na Facebooku. KONKURS!

Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania oraz do złożenia sprzeciwu. 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Konkursu. 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu oraz wysyłka nagród. 4. Po zakończeniu wszystkich procesów związanych z realizacją Konkursu dane osobowe zostają zanonimizowane lub usunięte z systemów informatycznych administratora danych osobowych oraz przetwarzającego dane osobowe. 5. Administrator danych osobowych oraz przetwarzający dane osobowe zobowiązują się dochowania wszelkiej staranności przy zbieraniu, przetwarzaniu oraz przechowywaniu danych osobowych Zwycięzców Konkursu oraz przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w tym w tym między innymi obowiązującego od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.