O puchar ESL Mistrzostw Polski powalczą x-kom AGO i Illuminar

Sobotnie półfinały ESL Sprite Mistrzostw Kobiet i ESL Mistrzostw Polski przyniosły sporo niespodzianek i jeszcze więcej emocji.

Pierwszy półfinał pań to zwycięstwo drużyny kirsilarisy, która niespodziewanie wyeliminowała 40in90. W drugim półfinale Arcane Wave (dawne Unity Female), po ciężkiej drugiej rundzie odesłały do domu zawodniczki Warriors Teamu. W pierwszym półfinałowym starciu panów pomiędzy ARCY a x-kom AGO lepsza okazała się drużyna Damiana „Furlana” Kisłowskiego, która stoczyła trzy trudne boje z ostatnimi Mistrzami Polski. Drugi półfinał należał do Illuminar Gaming, które pokonało Wisłę All In! Games Kraków i to właśnie iHG zmierzy się z AGO w walce finałowej o puchar ESL Mistrzostw Polski i miejsce w zamkniętych eliminacjach do Intel Extreme Masters Katowice 2020.

ESL Sprite Mistrzostwa Kobiet

40in90 1:2 krisilarisy – (11:16 Train; 16:12 Nuke; 9:16 Overpass)

Najlepsza drużyna fazy zasadniczej, 40in90, w pierwszym półfinale ESL Sprite Mistrzostw Kobiet uległa teamowi krisilarisy 1:2. Początek mapy Train należał do 40in90, jednak zakup lepszego wyposażenia przechylił szalę zwycięstwa na korzyść polsko-rosyjskiego teamu. W przerwie krisilarisy prowadziło już 11:4, ale wygrana pistoletówka ekipy Julii „bullet girl” Kurzyńskiej dała impuls do dalszej walki. Finalnie 40in90 przegrały w pierwszej grze dopiero przy wyniku 11:16.

Początek na Nuke’u to klasyczny punkt za punkt. Przy wyniku 3:3 broniące się krisilarisy postawiły jednak mocny mur, którego najjaśniejszym punktem był ace Sylwii Cichoń. Mimo wypracowanej 4-punktowej przewagi, 40in90 wróciło do gry i po pierwszej połowie obie drużyny dzielił już tylko punkt. Końcówka meczu znów zafundowała kibicom wiele emocji, ale w kluczowym momencie to 40in90 zachowało zimną krew i wygrało 16:12.

Overpass zwiastował zaciętą walkę. Obie drużyny rozgrzane i po jednym zwycięstwie rzuciły się do boju. Jednak po wyrównanym początku, to team krisilarisy przejął inicjatywę i po pierwszej połowie było już 10:5. Druga połowa była dużo bardziej wyrównana, ale mimo wygrania pistoletówki i rundy eco zawodniczki 40in90 nie były one w stanie powstrzymać bardzo skutecznej drużyny polsko-rosyjskiej.

Warriors Team 0-2 Arcane Wave – (11:16 Inferno; 16 (1) :19 (4) Mirage)

Drugi sobotni półfinał ESL Sprite Kobiet Mistrzostw także dostarczył wielu emocji. Dobrze zaczął Warriors Team na mapie Inferno, który zgarnął pierwszą pistoletówkę i drugą rundę. Na odpowiedź Arcane Wave nie trzeba było jednak długo czekać i podopieczne Patryka „ponczka” Witesa po 11 rundach prowadziły 8:3. Przy tym stanie reprezentantki Warriors pod wodzą Martyny Stróżyńskiej (aka „iXoRia”) dostały wiatru w żagle i dążyły do wyrównania. Przegrana pistoletówka podkopała jednak te nadzieje i finalnie mapa zakończyła się 16:11 zwycięstwem Arcane Wave.

Emocje po przegranej udzieliły się „wojowniczkom” co zaprocentowało mocnym wejściem w drugą mapę – Mirage’a. Prowadzenie Warriors nie trwało jednak długo i do przerwy to Arcane Wave wygrywały 10:5. Przy takim wyniku Warriors włączyły tryb wszystko albo nic i przystąpiły do ataku, dzięki czemu w fantastycznym stylu odrobiły straty, a nawet doprowadziły do prowadzenia. Finalne słowo należało jednak do Arcane Wave, które w dogrywce pokonało „wojowniczki” 19:16.

ESL Mistrzostwa Polski

x-kom AGO 2:1 ARCY – (16:13 Vertigo; 10:16 Nuke; 16:14 Dust2)

Pierwszy półfinał ESL Mistrzostw Polski pomiędzy x-kom AGO i ARCY, rozpoczął się od fantastycznego pokazu umiejętności ze strony drużyny „Furlana” na mapie Vertigo. Wystarczyło dosłownie kilka chwil, żeby x-kom AGO wyszło na prowadzenie 10:0! Gdy już nikt nie wierzył w powrót drużyny dowodzonej przez „TaZa”, ta pokazała, że nie można jej lekceważyć i do połowy spotkania mieliśmy wynik 4:11. Zmiana stron to sukcesywne odrabianie strat przez drużynę ARCY, która jednak nie zdołała pokonać podopiecznych AGO i starcie zakończyło się wynikiem 16:13 na korzyść x-kom AGO.

Pierwsze zwycięstwa na Nuke’u wpadły na konto AGO. Jednak po chwili to ARCY miało większe powody do zadowolenia. TaZ i spółka szybko przejęli inicjatywę i doprowadzili najpierw do wyrównania, a po chwili do prowadzenia, którego nie oddali już do końca meczu. Nuke zakończył się wynikiem 16:10 i otworzył drzwi do finalnego starcia na mapie Dust2.

Dust2 to klasyczny punkt za punkt. Żadna z drużyn nie mogła zdobyć wyraźnej przewagi i do końca nie wiadomo było, kto wjedzie do wielkiego finału. W drugiej połowie sytuacja wyglądała podobnie i dopiero trzydziesta runda dała upragnione zwycięstwo drużynie Furlana, która uniknęła dogrywki przy wyniku 16:14.

Wisła All In! Games Kraków 1-2 Illuminar Gaming – (12:16 Overpass; 16:6 Inferno; 9:16 Train)

Pierwszą pistoletówkę na mapie Overpass zgarnęła drużyna Illuminar, ale na odpowiedź Wisły All In! nie trzeba było długo czekać. Po krótkiej walce punkt za punkt, drużyna Pawła „reatza” Jańczaka odskoczyła na kilka punktów i wygrała kolejną pistoletówkę. Gdy wydawało się, że już po meczu, Wisła wróciła do gry i zbliżyła się do przeciwnika na trzy punkty. Dobrej passy nie udało się utrzymać do końca i to na konto Illuminar zapisane zostało zwycięstwo na Overpassie.

Inferno to totalna dominacja Wisły All In!, która czuła się na tej mapie jak ryba w wodzie. Przy stanie 13:2 i drugiej wygranej pistoletówce sytuacja drużyny SZPERA wyglądała bardzo nieciekawie. Nawet chwilowy zryw, który dał Illuminar dwa szybkie zwycięstwa nie odwrócił już biegu wydarzeń i Illuminar przegrała przy wyniku 6:16.

Drużyna Illuminar nie mogła sobie pozwolić na kolejną porażkę i sprawnie rozpoczęła potyczkę na mapie Train. Wisła All In! próbowała nawiązywać równą walkę, ale udawało się jej to znacznie rzadziej niż drużynie SZPERA. Mimo to w okolicach pierwszej połowy Illuminar nadal nie potrafiło wypracować bezpiecznej przewagi nad rywalem. Sytuacja zmieniła się po zamianie stron co pozwoliło Wiśle Kraków doprowadzić do szczęśliwego zakończenia całego meczu.

Dziś o 16:00 w wielkim finale ESL Spirte Mistrzostw Kobiet zmierzą się drużyny Krisilarisy i Arane Wave, a o 19:00 Illuminar podejmie x-kom AGO w walce o tytuł ESL Mistrza Polski oraz awans do zamkniętych kwalifikacji do IEM Katowice 2020.