MSI Polska biurem dla całego regionu

MSI Polska, lokalny oddział MSI – producenta komputerów gamingowych, komponentów komputerowych, oraz globalnej firmy w dziedzinie projektowania sprzętu dla graczy - planuje szeroką ekspansję na nowe rynki. Polska firma stanie się biurem dla całego regionu i będzie prowadzić działania na Litwie, Ukrainie, Łotwie i w Estonii.

Litwa, Ukraina, Łotwa i Estonia to coraz prężniej rozwijające się rynki i mamy nadzieję, że MSI znajdzie na nich swoje miejsce jako jedna z najlepszych marek gamingowych na świecie – powiedziała szefowa MSI Polska Aleksandra Akonom, cytowana w komunikacie.

Ofensywa na nowe kraje to również gwarancja rozbudowywania dotychczasowej oferty produktowej. Firma skupiona do tej pory na dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań gamingowych typu high-end (gamingowe notebooki, karty graficzne, płyty główne czy komputery stacjonarne), skupi się teraz także na rozwijaniu linii produktów z kategorii Prestige oraz Modern. Ten kierunek rozwoju to przede wszystkim odpowiedź na oczekiwania kolejnych grup odbiorców, którzy szukają bezkompromisowych rozwiązań, stwierdzono w komunikacie.

Oprócz tego MSI Polska poinformowało również, że wprowadzi na rynek zupełnie nowe produkty, takie jak fotele gamingowe czy obudowy, co ma być idealnym dopełnieniem dotychczasowego portfolio firmy. Do końca roku oferta produktowa będzie uzupełniona o kolejne nowości – podaje producent.

ak, ISBnews