Czy Ukraińcy szmuglują broń do Polski? Trwa gorący spór

W Polsce są dwa miliony Ukraińców, szmuglowana jest przez nich broń, we Wrocławiu działa restauracja ukraińska, do której nie wpuszcza się Polaków – przestrzegał dziennikarz Witold Gadowski w autorskim programie „Komentarz Tygodnia” na portalu YouTube, informuje portal stefczyk info

Wideo wywołało gorącą dyskusję dziennikarzy, z których część zarzuciła autorowi “Komentarza Tygodnia” manipulację. Wojciech Mucha, dziennikarz Gazety Polskiej, napisał:

Witku, @GadowskiWitold, o tym zalewie broni z Ukrainy to skąd info? Bo ja robiłem materiał dla @StopFakingNews i nie potwierdzono mi tego. Może coś się zmieniło, albo jakoś nierzetelnie podszedłem do tematu. Proszę o info – napisał Mucha na Twitterze i wkleił link do swojego tekstu na portalu „stopfake.org”.