Rewolucja! Gov.pl: jeden portal do wszystkich spraw

Chcemy, by obywatel wchodząc na jeden portal - gov.pl - mógł załatwić różne sprawy urzędowe, a państwo podpowiedziało mu, jakie dalsze kroki ma zrealizować - powiedział we wtorek w radiowej Jedynce minister cyfryzacji Marek Zagórski. Jesteśmy już na ścieżce do tego celu - dodał.

Zagórski pytany był we wtorek o to, kiedy doczekamy się jednego narzędzia, które pozwoli w sieci załatwić różne urzędowe sprawy, takie jak 500 plus dla dziecka, zasiłek, rezerwacja miejsca w żłobku czy sprawdzenie e-recepty.

„Jesteśmy na ścieżce, która nas do tego prowadzi” - powiedział. Zapewnił, że jednym z wyzwań na nową kadencję dla Ministerstwa Cyfryzacji jest wdrożenie schematu związanego z obsługą takich „życiowych” spraw.

Jego zdaniem dużo zostało już zrobione. Ocenił, że na portalu www.gov.pl są wypracowane różne elementy łączące działanie urzędów, łącznie z internetowym kontem pacjenta. „Chodzi o to, by z punktu widzenia obywatela przebiegało to tak, że wchodząc na jeden portal - gov.pl - może obsłużyć sobie wszystkie usługi - a właściwie to tak być obsłużonym, by państwo podpowiedziało mu, jakie dalsze kroki ma zrealizować” - powiedział minister.

Zanim jednak takie rozwiązanie będzie mogło ruszyć, konieczne jest - jak powiedział - m.in. zakończenie prac nad „architekturą informacyjną państwa”. „To narzędzie, dzięki któremu możemy popatrzeć, jakie procesy w jakich instytucjach zostały już wdrożone, jakie systemy funkcjonują” - powiedział. I skomentował, że działania dotyczące tej architektury są już „w zasadzie na finiszu”.

PAP/ as/