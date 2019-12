Pekao kontynuuje dotychczasową strategię

Zamierzamy kontynuować realizację dotychczasowej strategii banku, koncentrując się na cyfryzacji i transformacji operacyjnej. Podtrzymujemy ambitne cele finansowe i technologiczne na kolejne lata – deklaruje Marek Lusztyn, nowy prezes Banku Pekao S.A.

Marek Lusztyn jest związany z Grupą Banku Pekao od blisko 20 lat. Przez ostatnie dwa i pół roku był wiceprezesem Pekao, nadzorującym obszar zarządzania ryzykiem. Wcześniej przez blisko 10 lat pracował w strukturach międzynarodowej grupy UniCredit. W Londynie, Monachium i Mediolanie opowiadał za globalne funkcje zarządzania ryzykiem, obejmujące kilkadziesiąt krajów.

W najbliższym czasie bank nie będzie zmieniał zapowiedzianych celów strategicznych i finansowych. Nadal chcemy być bankiem z jednym z najwyższych w sektorze wskaźników rentowności kapitału (ROE), przy jednoczesnym ostrożnym podejściu do kosztów operacyjnych oraz kosztów ryzyka. Wciąż stawiamy mocno na cyfryzację i transformację operacyjną oraz inwestujemy w IT. Mamy przed sobą w tym zakresie ambitne zadania – powiedział Marek Lusztyn, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Bank zakłada, że w 2022 roku udział klientów aktywnie korzystających z bankowości mobilnej zwiększy się do 70 proc. (z około 40 proc. obecnie) wszystkich posiadających ROR. Przewiduje, że w kanałach zdalnych będzie otwierać 33 proc. nowych rachunków bieżących, a udział pożyczek gotówkowych udzielanych w kanałach cyfrowych urośnie za trzy lata do 60 proc. z obecnych około 40 proc.

Nowy prezes podtrzymuje także kluczowe ambicje finansowe banku do 2020 roku. Ambicją Pekao pozostaje ponadprzeciętny wzrost dochodowości ROE na tle polskiego sektora bankowego. Bank zakłada ponad 2 razy większy przyrost ROE, wobec średniego przyrostu spodziewanego dla ośmiu największych banków. ROE Pekao w 2020 roku znajdzie się na poziomie 11,5 proc. +/- 0,5 proc., ale bank nie rezygnuje ze strategicznego celu 12,5 proc. ROE.

Dynamika kosztów operacyjnych Pekao nieprzerwanie pozostaje poniżej poziomu inflacji, pomimo inwestycji w transformację operacyjną i cyfryzację. Aktualny pozostaje nasz cel obniżenia wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) do poziomu 40 proc. w przyszłym roku – zapowiedział Marek Lusztyn.

Choć w perspektywie najbliższych miesięcy Pekao spodziewa się spowolnienia gospodarczego, które może podnieść nieco koszt ryzyka banku, to jednak nie przekroczy on założonych w strategii 50 punktów bazowych w 2020 r. Amortyzatorem dla spowolnienia koniunktury będzie kontynuacja solidnego wzrostu konsumpcji prywatnej, napędzanej dalszym wzrostem płac oraz utrzymywaniem się bezrobocia na historycznie niskich poziomach.

Poprawa dochodów gospodarstw domowych sprzyjać będzie utrzymaniu kosztów ryzyka detalicznego na niskich poziomach. Po trzech kwartałach 2019 roku łączne koszty ryzyka znalazły się na poziomie 41 pb. Pekao ma silną pozycję na rynku korporacyjnym, gdzie nadal będzie aktywnie wspierać inwestycje przedsiębiorstw – dodał Marek Lusztyn.

Nowy prezes poinformował, że zgodnie ze średnioterminową polityką dywidendową, bank planuje przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy między 60 a 80 proc. jednostkowego zysku netto za 2019 roku. To jedna z najwyższych dywidend w polskim sektorze bankowym. Według założeń polityki, do akcjonariuszy trafi między 50 a 75 proc zysku za 2020 rok, a w dłuższym terminie Pekao planuje przeznaczać na dywidendę co najmniej połowę zysku w scenariuszu wzrostu organicznego.