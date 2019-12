Orlen na poważnie wziął się za produkcję energii

Grupa PKN Orlen prognozuje produkcję energii elektrycznej na poziomie ok. 8 TWh w 2019 roku, poinformował prezes Daniel Obajtek.

Konsekwentnie rozwijamy nasz segment energetyki. W 2018 r. odpowiadał on za 7% zysku EBITDA Grupy PKN Orlen, po 3 kw. 2019 r. udział ten wzrósł do 15%. Jesteśmy już 4. co do wielkości wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, w tym roku prognozujemy produkcję na poziomie ok. 8 TWh napisał Obajtek na swoim profilu na Twitterze.