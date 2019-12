Na tym giganci technologiczni zbili fortuny. Szanujmy to

Technologia 5G, e-prywatność oraz etyczne wykorzystywanie danych, to klucz do pobudzenia europejskiej gospodarki - powiedziała we wtorek w Brukseli wiceminister cyfryzacji Wanda Buk na posiedzeniu Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE)

Jak wskazało w komunikacie Ministerstwo Cyfryzacji, uczestnicy wtorkowych obrad m.in. podsumowali dotychczasowe prace podjęte w trakcie fińskiego przewodnictwa w Radzie UE oraz debatowali między innymi o znaczeniu sieci piątej generacji dla europejskiej gospodarki.

Na spotkaniu przyjęto szereg konkluzji, m.in. mówiącą o tym, że sieci 5G staną się częścią kluczowej infrastruktury dla utrzymania ważnych funkcji społecznych i gospodarczych.

Według resortu cyfryzacji, członkowie Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE) zgodzili się też, że bezpieczeństwo 5G to ciągły proces, który rozpoczyna się od wyboru dostawców i trwa przez całą drogę przez produkcję elementów sieci i okres eksploatacji sieci.

Ministrowie wysłuchali również informacji o postępach prac nad rozporządzeniem o prywatności i łączności elektronicznej. Prace nad projektem toczą się od ponad dwóch lat i nie pozwoliły do tej pory na osiągnięcie konsensusu w Radzie UE, czyli wypracowanie dokumentu, który byłby w pełni satysfakcjonujący dla wszystkich państw UE. Rozporządzenie ma na celu wprowadzenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i prywatności dla sektora komunikacji elektronicznej.

Kolejnym tematem spotkania było poszukiwanie sposobu, w jaki Unia Europejska może stać się centrum etycznego wykorzystywania danych. Wzmocnienie europejskiej gospodarki opartej na danych jest jednym z priorytetów prezydencji fińskiej, która trwa od 1 lipca.

Kluczem do pobudzenia europejskiej gospodarki jest traktowanie nieprzetworzonych, nieosobowych danych jako dobra wspólnego oraz ich współdzielenie na zasadach dobrowolności i wzajemności. Największe korporacje świata uzyskały przewagę konkurencyjną właśnie dzięki inteligentnemu wykorzystaniu gromadzonych przez siebie danych - powiedziała, cytowana w komunikacie wiceminister cyfryzacji Wanda Buk,.

Dodała, że dla zapewnienia efektywnego współdzielenia danych w Unii potrzebne są właściwe ramy regulacyjne, które będą usprawniać ten proces, ale zarazem szanować tajemnicę handlową i różne modele biznesowe. Niezbędne są również wielostronne, transgraniczne projekty finansowane na poziomie unijnym, ale koordynowane przez zaangażowane państwa oraz techniczne rozwiązania ułatwiające współdzielenie danych, tzw. wirtualne składnice danych. Powinny one powstawać we wszystkich sektorach, na zasadach wzajemności i dobrowolności wymiany danych. Współdzielenie danych powinno jednocześnie gwarantować wysokie standardy ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa - wskazała wiceszefowa MC.

W komunikacie zaznaczono, że w pierwszej połowie 2020 r. prace w Radzie UE będą kontynuowane pod przewodnictwem Chorwacji, która pod koniec posiedzenia zaprezentowała swój plan prac w obszarze telekomunikacji społeczeństwa informacyjnego.

Resort przypomniał, że Unia Europejska planuje do 2025 roku zapewnić dostęp do technologii 5G na wszystkich obszarach miejskich i wszystkich głównych naziemnych szlakach transportowych.

Rada Unii Europejskiej TTE pracuje nad realizacją unijnych celów w dziedzinie transportu, telekomunikacji i energii. W jej posiedzeniach biorą udział ministrowie transportu, energii i telekomunikacji. Za tę ostatnią dziedzinę w Polsce odpowiedzialny jest minister cyfryzacji.

