WIDEO Premier: Najważniejsza teraz praca na rzecz rodzin

Wierzymy, że tylko praca na rzecz rodzin pozwoli nam przezwyciężyć wyzwania demograficzne; powołanie pełnomocnika ds. demografii to kolejny krok w kierunku lepszej przyszłości polskich rodzin - podkreślił w środę premier Mateusz Morawiecki

Premier Mateusz Morawiecki powołał we wtorek Barbarę Sochę na pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej. Jej zadaniem - jak informowała kancelaria premiera - ma być przygotowanie strategii demograficznej, której celem będzie zwiększenie dzietności i promocja tradycyjnego modelu rodziny.

Szef rządu do powołania Sochy odniósł się w krótkim materiale wideo opublikowanym na jego oficjalnym koncie na Facebooku. Państwo, które dba o przyszłość rodzinę stawia na pierwszym miejscu - zaznaczył. Przypomniał o programach wprowadzonych przez PiS, w tym 500 Plus, emeryturach dla kobiet, które urodziły minimum czwórkę dzieci czy corocznej wyprawce szkolnej w wysokości 300 zł na każde dziecko.

Zapewniliśmy polskim rodzinom godne warunki życia, ale to dopiero początek naszej pracy. Dziś musimy zapewnić polskim rodzinom bezpieczną drogę ku przyszłości. Powołanie pełnomocnika ds. demografii to kolejny krok w kierunku lepszej przyszłości dla polskich rodzin - podkreślił Morawiecki. Premier zapewnił też, że rząd chce nie tylko kontynuować, ale i rozwijać programy prorodzinne. - Wierzymy, że tylko praca na rzecz rodzin pozwoli nam przezwyciężyć wyzwania demograficzne, z jakimi mierzą się dziś wszystkie nowoczesne społeczeństwa. Oddajemy sprawy polskich rodzin w najlepsze ręce. W tej kwestii potrzebowaliśmy nie tylko najwyższych kompetencji, ale też niezwykłej wrażliwości. Nie mam wątpliwości, że to właśnie kobieta podoła temu zadaniu, zwłaszcza osoba tej klasy co pani Barbara Socha - powiedział szef rządu.