ZNP: nie ufamy ministrowi

ZNP zaopiniował negatywnie propozycję rozporządzenia MEN o minimalnych stawkach wynagrodzenia nauczycieli. Oczekuje podwyżki od 1 stycznia płac nauczycieli o 15 proc.

Nie ufamy ministrowi - stwierdził wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Krzysztof Baszczyński po spotkaniu z ministrem edukacji Dariuszem Piontkowskim w sprawie rozporządzenia płacowego.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, które ma obowiązywać od 1 stycznia 2020 r., wzrosną wynagrodzenia tylko części nauczycieli - najmniej zarabiających - tak, by nie zarabiali mniej od przyszłorocznej płacy minimalnej (2600 zł brutto).

Baszczyński podkreślił, że ZNP oczekuje zmiany systemu wynagradzania nauczycieli, a także wiążących deklaracji w sprawie zapowiadanych przez ministra podwyżek dla wszystkich nauczycieli o 6 proc. od września 2020 r.

ZNP jest rozczarowany spotkaniem, bo to kolejna rozmowa o pieniądzach, których nie ma. Mówienie o 6-procentowej podwyżce od 1 września i jednocześnie składanie deklaracji, że będę rozmawiał z rządem, to są tylko słowa. Otrzymaliśmy projekt budżetu, tam nie ma pieniędzy na wzrost wynagrodzeń, nawet tych wrześniowych. Otrzymaliśmy też ostatnio projekt podziału części oświatowej subwencji, tam też tego nie ma. W związku z tym powiedziałem ministrowi, że nie ufamy w to, co pan mówi - powiedział.