NATO w Londynie - spotkanie zakończone porozumieniem

W Watford pod Londynem rozpoczęło się bilateralne spotkanie prezydentów Polski Andrzeja Dudy i Francji Emmanuela Macrona. Obaj przywódcy uczestniczyli wcześniej w spotkaniu szefów państw i rządów krajów NATO.

Przywódcy państw Sojuszu porozumieli się w sprawie aktualizacji planów obronnych Polski i państw bałtyckich - poinformował na konferencji sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg.

Udało się osiągnąć w tej sprawie kompromis, mimo iż wcześniej prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zapowiadał, że zablokuje plan obrony NATO dla Polski i krajów bałtyckich, jeżeli Turcja nie uzyska politycznego poparcia Sojuszu w walce przeciw kurdyjskim milicjom YPG w Syrii. Stoltenberg jeszcze we wtorek zastrzegał, że nie może obiecać, iż spór z Turcją odnośnie zobowiązań do obrony Polski i krajów bałtyckich uda się rozwiązać w czasie spotkania przywódców Sojuszu Północnoatlantyckiego w Londynie.

Porozumienie zostało osiągnięte choć, na początku spotkania przedstawicieli Sojuszu, we wtorek, prezydent Francji użył w swoim wystąpieniu bardzo niefortunnego określenia. czytaj więcej: Nawet hiszpańskie media przestrzegają przed Macronem Prezydent Duda apelował we wtorek w Londynie podczas sesji „NATO Engages: Defence and Deterrence for a New Era” do Macrona, by zamiast mówić o „śmierci mózgu NATO” przedstawił konkretne propozycje, jak poprawić współpracę w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Spotkanie przywódców państw NATO, zorganizowane z okazji 70. rocznicy jego powstania, zakończyło się środę wczesnym popołudniem.

ak, PAP