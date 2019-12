Bezrobocie niezmiennie na niskim poziomie

Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w listopadzie br. 5,1 proc. i w porównaniu do października wzrosła o 0,1 punktu procentowego - poinformował PAP resort rodziny, pracy i polityki społecznej. To bardzo dobry wynik, który świadczy o dobrej kondycji rynku pracy - ocenia minister Marlena Maląg.

Ze wstępnych danych MRPiPS wynika, że liczba bezrobotnych w końcu listopada br. wyniosła 850,7 tys. osób i w porównaniu do końca października br. wzrosła o 1,2 proc.

Szacujemy, że w listopadzie zanotowano lekki wzrost liczby osób bezrobotnych - o ok. 10 tys. w porównaniu do października. Jednocześnie zaobserwowaliśmy spadek tej liczby o blisko 100 tys. osób w porównaniu z listopadem ubiegłego roku. To bardzo dobry wynik, który świadczy o dobrej kondycji rynku pracy - skomentowała dla PAP minister Marlena Maląg.

W analogicznym okresie ubiegłego roku (październik 2018 - listopad 2018) natężenie bezrobocia nie uległo zmianie i utrzymało się na poziomie 5,7 proc.

Bardzo rzadko obserwujemy spadek bezrobocia w listopadzie. Jednak począwszy od 1990 roku poziom bezrobotnych w tym okresie nigdy nie był tak niski. To najlepszy wynik od 30 lat. Bardzo nas cieszy ten wynik. Nie spoczywamy jednak na laurach, będziemy dalej pracować na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych - dodała szefowa MRPiPS.

Według szacunkowych danych MRPiPS w listopadzie br. wzrost stopy bezrobocia (o 0,1 punktu procentowego), odnotowano w 10 województwach. W sześciu województwach - lubuskim, małopolskim, mazowieckim pomorskim, śląskim i wielkopolskim - stopa bezrobocia w porównaniu do października br. nie uległa zmianie.

Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 2,8 proc.) utrzymuje się w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (8,7 proc.).

Wzrost liczby bezrobotnych w listopadzie 2019 roku miał miejsce w 15 województwach, przy czym najsilniejszy (procentowy) odnotowany został w województwach: lubelskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, opolskim, podkarpackim i podlaskim. Jedynie w województwie lubuskim miał miejsce spadek liczby bezrobotnych, ale był on znikomy, gdyż wyniósł 9 osób.

Do urzędów pracy w listopadzie pracodawcy zgłosili 89,8 tys. (wg wstępnych danych) wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To o 19,3 proc. mniej niż w październiku. Spadek liczby wolnych miejsc pracy w listopadzie br. w porównaniu do miesiąca poprzedniego miał miejsce we wszystkich województwach i oscylował w przedziale od 1,1 proc. (spadek o 77 ofert) w województwie zachodniopomorskim do 42,1 proc. (spadek o 2,5 tys. ofert) w woj. kujawsko-pomorskim.

SzSz (PAP)