Szykuje się szturm na laptopy

Ponad połowa obecnych użytkowników oprogramowania Windows 7 rozważa zakup nowego komputera w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Dlaczego? Co denerwuje ich w obecnych urządzeniach najbardziej?

Aż dla 74 proc. użytkowników szybkość działania komputera ma kluczowe znaczenie. Badanie Kantar Millward Brown przeprowadzone na zlecenie Microsoft wykazuje równocześnie, że większość ankietowanych wymieniających szybkość jako najistotniejszą cechę, obecnie korzysta z urządzenia, które ma więcej niż 5 lat.

Definicja użytkowników systemu Windows 7 dotycząca komputerów jest prosta. Ogranicza się w zasadzie do jednego słowa – szybki. Ma działać w tempie, które nadąży za codzienną pracą lub rozrywką użytkującego komputer. Kantar Millward Brown przeprowadził badanie wśród 1 000 użytkowników popularnej „siódemki”. Wynika z niego, że aż dla 74 proc. użytkowników to właśnie szybkość działania ma istotne znaczenie w wykorzystywanym obecnie, albo planowanym do kupienia komputerze.

Szybkie uruchamianie to funkcjonalność, którą najbardziej docenia blisko 25 proc. badanych. Podobna liczba respondentów wymieniła jako jedną z kluczowych cech tę, dotyczącą długości pracy na baterii. Poza tempem działania komputera liczą się także bezawaryjność, tę wymienia jako kluczową aż 49 proc. ankietowanych. Co istotne wśród nich, ponad połowa korzysta z urządzeń, które mają więcej niż 3 lata. Najmniejsze znaczenie mają kolejno: wielkość ekranu (ważna dla 13 proc. użytkowników) oraz waga komputera (5 proc. wskazuje ją jako bardzo istotną).

Badanie przeprowadzone na zlecenie Microsoft dowodzi, że wśród użytkowników oprogramowania Windows 7, które za niewiele ponad miesiąc nie będzie wspierane darmowymi aktualizacjami, dominują urządzenia które mają więcej niż 5 lat. To wiek dla urządzenia co najmniej dorosły. Ponad połowa ankietowanych deklaruje równocześnie, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy rozważy zakup nowego urządzenia.

Wśród korzystających z oprogramowania Windows 7, zdecydowana większość bo aż 66 proc. deklaruje, że jeśli kupi nowy komputer, to będzie to laptop. Rozważający zakupy w wyborze nowego urządzenia pod uwagę biorą nie tylko jego cenę. Istotne znaczenie mają szybkość działania, czas pracy na baterii, niemniej istotny jest także design. Aż 62 proc. użytkowników Windows 7 przy wyborze komputera deklaruje, że zwraca uwagę na bezpieczeństwo systemu operacyjnego.

Za miesiąc skończy się wsparcie dla systemu Windows7

W styczniu 2020 roku Microsoft zakończy wsparcie dla oprogramowania Windows 7. W praktyce oznacza to, że użytkownicy nie będą otrzymywali aktualizacji bezpieczeństwa systemu, jak również darmowego wsparcia pomocy technicznej. Gwarancją stabilnej oraz przede wszystkim bezpiecznej pracy na komputerze jest wymiana komputera na ten działający w oparciu o system Windows 10.

