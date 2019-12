Facebook wzmacnia działania przeciwko oszustom

Facebook wniósł pozew w stanie Kalifornia o naruszenie warunków i zasad zamieszczania reklam na platformie.

Pozwani (dwie osoby i firma) nakłaniali ludzi do pobrania i instalacji złośliwego oprogramowania, co w efekcie umożliwiło pozwanym złamanie zabezpieczeń kont użytkowników i wykorzystywanie ich do dystrybuowania fałszywych reklam promujących m.in.: podrabiane towary i pigułki dietetyczne.

Pozwani wykorzystywali również wizerunki celebrytów aby skuteczniej skłaniać do kliknięcia w reklamę. W niektórych przypadkach posługiwali się też techniką maskowania, celowo ukrywając z jej pomocą rzeczywisty adres łącza, wyświetlając jedną wersję strony docelowej reklamy w systemach Facebooka, a inną wersję użytkownikom.

Schematy maskowania są często wyrafinowane i dobrze zorganizowane, przez co osoby i organizacje stojące za nimi stają się trudne do zidentyfikowania i pociągnięcia do odpowiedzialności. W rezultacie, nie było do tej pory wielu działań prawnych na tym polu.

W tym konkretnym przypadku Facebook zwrócił pieniądze właścicielom kont reklamowych, które zostały wykorzystane do wyświetlania fałszywych reklam, a także pomógł je zabezpieczyć. Firma zapowiada też dalsze prace nad wykrywaniem nieuczciwych zachowań na platformie, egzekucję istniejących zasad oraz wyciąganie konsekwencji wobec tych, którzy oszukują użytkowników i wykorzystują systemy maskowania.

