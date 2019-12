Polska będzie przewodniczyć w OBWE w 2022 roku

Podczas posiedzenia Rady Ministerialnej OBWE w czwartek w Bratysławie państwa członkowskie zdecydowały, że Polska będzie przewodniczyć Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w 2022 roku - poinformował minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.

Cieszymy się, że ta decyzja została podjęta poprzez konsensus przez wszystkie państwa członkowskie - oznajmił.

Minister podkreślił, że przewodnictwo w OBWE jest ważnym wyzwaniem, a przestrzeganie przez wszystkie państwa zasad, określonych w 1976 roku w Helsinkach, nie jest rzeczą łatwą.

„Żeby były one przestrzegane musimy po prostu egzekwować przestrzeganie praw międzynarodowego” - oświadczył minister. Zwrócił uwagę, że ważnym członkiem OBWE jest Rosja, która ma własną wizję wielu spraw, w tym konfliktu na Ukrainie.

„To będzie dla nas też wyzwanie, żeby umieć umocnić swoją pozycję, bo przecież to członkostwo daje możliwość umocnienia pozycji, roli Polski jako takiego państwa, które zajmuje się pewną mediacją, ale także jest to pewien instrument (…) wpływu w tradycyjnym obszarze zainteresowania dla polskiej polityki zagranicznej, to znaczy na wschodzie” - powiedział.

Czaputowicz zwrócił także uwagę, że w Warszawie działa Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR), zajmujące się tzw. trzecim wymiarem procesu helsińskiego, czyli prawami człowieka i współpracą ze społeczeństwem obywatelskim.

„Nasze zaangażowanie w to przewodnictwo ma także służyć umocnieniu tego wymiaru i tej instytucji, która jest na terenie Polski” - oznajmił minister. Zwrócił również uwagę, na wyzwanie organizacyjne, jakim jest organizowanie dwa razy w roku posiedzenia Rady Ministerialnej.

W spotkaniu w Bratysławie uczestniczy około 700 delegatów z 70 państw i organizacji międzynarodowych.

Czaputowicz pochwalił wysiłek, jaki w ciągu mijającego roku przewodniczący OBWE, słowacki minister spraw zagranicznych Miroslav Lajczak włożył w podtrzymanie aktywności OBWE.

Przypomniał, że w ciągu roku Lajczak odwiedził m.in. 15 misji terenowych. „To pokazuje też skalę działania. My nie słyszymy o konfliktach póki nie wybuchną, natomiast obserwatorzy, przedstawiciele z ramienia tej organizacji, pełnią ważna rolę na obszarze, o którym mówimy” - powiedział, odnosząc się do Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu i Ukrainy.

Podkreślił, że podczas posiedzenia Rady rozmawiano przede wszystkim o konfliktach na obszarze OBWE. „Dla nas najważniejszy jest konflikt na Ukrainie. Chcemy, żeby został rozwiązany zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego” - podkreślił.

Czaputowicz zwrócił uwagę, że posiedzenie było okazją do spotkań bilateralnych z ministrami spraw zagranicznych spoza Unii Europejskiej. Szef polskiej dyplomacji rozmawiał w Bratysławie m.in. z partnerami z Ukrainy, Mołdawii, Azerbejdżanu, Armenii, Kazachstanu i Kirgistanu.

Przewodnictwo w OBWE trwa rok. Słowacja przekazała te obowiązki Albanii. Polska przejmie przewodnictwo od Szwecji w 2022 roku.

Czytaj też: Czaputowicz: G20 to wyraźny cel na przyszłość

PAP, KG