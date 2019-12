W spółkach górniczych karuzela stanowisk

Piotr Bojarski, przez ostatnie 3,5 roku odpowiedzialny w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) za sprawy produkcji węgla, nie jest już wiceprezesem tej największej górniczej spółki. Jego następca zostanie wyłoniony w postępowaniu konkursowym.

„Z dniem 6 grudnia 2019 r. pan Piotr Bojarski, wiceprezes do spraw produkcji, zakończył współpracę z Polską Grupą Górniczą. W najbliższym czasie Rada Nadzorcza PGG ogłosi konkurs na stanowisko wiceprezesa do spraw produkcji” - poinformował w piątek rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

Odejście wiceprezesa Bojarskiego oznacza drugi wakat w zarządzie PGG, po dymisji w marcu tego roku wiceprezesa ds. sprzedaży Adama Hochuła. Jego obowiązki przejęli wówczas inni członkowie zarządu spółki - przede wszystkim jej prezes Tomasz Rogala.

Obecnie, obok prezesa, członkami zarządu PGG są wiceprezes ds. finansowych Andrzej Paniczek i wiceprezes ds. pracowniczych Jerzy Janczewski.

Piotr Bojarski, który od piątku nie jest już członkiem zarządu firmy, odpowiadał za produkcję w PGG od momentu powołania spółki 1 maja 2016 roku. Ma górnicze doświadczenie - pracował m.in. w kopalniach Grodziec, Julian, Bobrek i Piekary, a w latach 2006-2008 kierował kopalnią Budryk. Później związał się z Jastrzębską Spółką Węglową, do której włączona została ta samodzielna wcześniej kopalnia.

Zatrudniająca ok. 42 tys. osób Polska Grupa Górnicza to największy w Unii Europejskiej producent węgla kamiennego, z roczną produkcją zbliżoną do 30 mln ton tego surowca. W ub. roku spółka wypracowała ok. 493 mln zł zysku netto; w tym roku zysk ma być znacząco mniejszy, zaś poziom produkcji zbliżony do ubiegłorocznego.

(PAP), DS