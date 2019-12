Commerzbank: Rok na sprzedaż mBanku

Niemiecki Commerzbank chce sprzedać udziały w swojej spółce córce, mBanku, do końca 2020 roku - poinformował w piątkowym wywiadzie dla dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung” prezes Commerzbanku Martin Zielke.

Przebieg takiego procesu jest zawsze trudny do przewidzenia, ale naszą ambicją jest zakończyć go do końca przyszłego roku - mówił szef 4. co do wielkości banku Niemiec i zapewnił, że „wszystko przebiega w bardzo uporządkowany sposób”.