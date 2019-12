Kolędy na święta z tygodnikiem „Sieci”

Pięknie ilustrowana książeczka „Najpiękniejsze kolędy i pastorałki” dołączona zostanie do części nakładu tygodnika „Sieci” już 9 grudnia br. Szukaj wydania ze śpiewnikiem!

Dołączona do tygodnika „Sieci” książka zawiera 20 najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek. Wszystkie teksty zostały wzbogacone obszerną historią pochodzenia każdego utworu i ciekawostkami dotyczącymi świąt Bożego Narodzenia. Każda z kolęd została opracowana pod względem muzycznym - oprócz linii melodycznej prezentowane są także chwyty gitarowe. Dodatkiem do książeczki są dwie płyty CD z kolędami – pierwsza zawiera 12 kolęd w wykonaniu Jasnogórskiego Chóru Chłopięco-Męskiego „Pueri Claromontani”. Druga płyta zawiera wersję instrumentalną kolęd do wspólnego śpiewania podczas świąt.

Kup tygodnik z książką w cenie 10.90 zł, w wybranych punktach sprzedaży, m.in.: Empik, Relay, InMedio, 1-Minute, Tabak, Media Star, Poczta Polska oraz salonach prasowych: Kolporter, Ruch, Garmond Press.

