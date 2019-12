Black Friday napędził BLIKA

Podczas 4 dni od Black Friday do Cyber Monday przy użyciu BLIKA zapłacono za zakupy o wartości 600 mln zł - poinformował Polski Standard Płatności operator systemu BLIK. Dokonano w tym czasie blisko 4 mln płatności.

Podczas tegorocznego Black Friday padł rekord transakcji BLIKIEM - podał w komunikacie Polski Standard Płatności (PSP). Było ich łącznie 1,2 miliona, z czego 1 milion zrealizowane w ecommerce. To dwukrotnie więcej niż średnia dzienna liczba transakcji odnotowywana w trzecim kwartale br. - 615 tys. - wskazano.

Dodano, że tego dnia użytkownicy zrobili zakupy za 211 milionów zł, z czego blisko 150 mln przypadło na zakupy w sieci.

Kolejne trzy dni również były zakupowo bardzo intensywne. W sobotę odnotowaliśmy prawie 800, a w niedzielę blisko 900 tys. transakcji - czyli również powyżej średniej wyjaśniła wiceprezes Polskiego Standardu Płatności Monika Król.

PSP zwróciło uwagę, że z roku na rok potencjał marketingowy Black Friday w Polsce rośnie. Liczba transakcji BLIKIEM jest w tym roku większa o 125 proc. a ich wartość o 138 proc. „Warto także pamiętać, że specjalne promocje u większości sprzedawców startują już kilka dni wcześniej, a w skrajnych przypadkach zmieniają się w całe +Black Weeks+” - czytamy.

Według operatora systemu BLIK, dla sprzedawców ecommerce nieco rozczarowujące mogą być natomiast dane dotyczące aktywności zakupowej w Cyber Monday - czyli dzień, w którym tradycyjnie na Zachodzie to właśnie sklepy internetowe ruszają do promocyjnej ofensywy. „W tym roku użytkownicy w ten dzień zapłacili w sieci 869 tys. razy i kupili produkty o wartości 106 mln zł - o blisko 40 mln zł mniej niż w Black Friday - czyli w porównaniu do ub. roku w liczbie transakcji o 150 proc. więcej, a w ich wartości aż o 183 proc.” - podano.

Zdaniem Krzysztofa Ziewca z PSP, sprzedawcy, dla których głównym kanałem dystrybucji jest internet, jeszcze nie wykorzystują naszym zdaniem potencjału „cyberponiedziałku”, koncentrując się na „czarnym piątku”.

Trzeba jednak pamiętać, że wówczas muszą konkurować nie tylko między sobą, ale także ze sklepami stacjonarnymi. Z naszych obserwacji wynika, że nie ma zbyt wielu ofert specjalnych przygotowywanych wyłącznie na poniedziałek dodał.

BLIK to ogólnokrajowy, powszechny standard płatności mobilnych. Możliwość skorzystania z BLIKA w aplikacjach bankowości mobilnej ma obecnie ponad 90 proc. wszystkich klientów krajowych instytucji finansowych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP). Udziałowcami spółki PSP jest sześć polskich banków: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski. Z BLIKA mogą korzystać również klienci Getin Banku, Banku Pekao, BNP Paribas, Credit Agricole, Inteligo, T-Mobile Usługi Finansowe i banków spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej.

Czytaj też:Użytkownicy BLIKA będą płacić smartfonem

(PAP),DS