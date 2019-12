Morski i lotniczy port w Gdańsku łączą siły ws. Portu Centralnego

W piątek w Gdańsku przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdańsk i Portu Lotniczego Gdańsk podpisali list intencyjny w sprawie współpracy przy wspieraniu budowy i efektywnego wykorzystania powstającego w gdańskim porcie morskim Portu Centralnego w Gdańsku.

Jak poinformował Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy, idea nawiązania współpracy powstała wraz z ukazaniem się koncepcji budowy Portu Centralnego. W swoich założeniach koncepcja Portu Centralnego uwzględnia m.in. powstanie nowego terminala dla statków wycieczkowych. Port Lotniczy Gdańsk może zaoferować połączenia lotnicze umożliwiające wymiany załóg i pasażerów.

Jak podkreślono, zarówno Port Lotniczy Gdańsk jak i ZMPG mają nadzieję, że stworzenie baz dla wycieczkowych statków pasażerskich w Gdańsku, w szczególności dla największych jednostek, wpłynie na zwiększenie liczby statków pasażerskich zawijających do Portu Centralnego i tym samym na wzrost efektywności wykorzystania tej części Portu Centralnego. Wpłynąć to może też na rozwój regionu poprzez zwiększenie liczby turystów odwiedzających Pomorze, a poprzez to na zwiększenie liczby pasażerów na lotnisku w Gdańsku.

Nawiązanie współpracy pomiędzy portem morskim a portem lotniczym w Gdańsku to wyjątkowo ważny element realizacji Portu Centralnego. Projekt zakłada budowę między innymi nowego terminalu wycieczkowego. Nowy pirs umożliwi zawijanie do Gdańska największym statkom wycieczkowym na świecie. Obecnie, ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury, port nie może przyjmować tak dużych jednostek” - powiedział cytowany w komunikacie prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk Łukasz Greinke. Bardzo liczymy, że rozwój Portu Centralnego przyczyni się do rozwoju całego regionu. Mamy nadzieję na ożywienie gospodarcze, ale także na zwiększoną liczbę turystów, którzy postanowią przypłynąć do naszego kraju na pokładach statków wycieczkowych. Turyści ci, a także załogi statków, to potencjalni klienci naszego lotniska, którzy będą z niego korzystać, planując swoje podróże” - mówi cytowany w komunikacie prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Tomasz Kloskowski.

Port Gdańsk planuje zrealizować Port Centralny z wykorzystaniem formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Prace nad koncepcją zagospodarowania Portu Centralnego trwały około roku. W maju b.r. zaprezentowano jego ostateczną koncepcję. Zakłada ona budowę nowego portu, który miałby powstać w sąsiedztwie gdańskiego półwyspu Westerplatte. Port Centralny obejmuje około 1400 ha akwenu i 410 ha powierzchni lądowej.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano budowę dziewięciu terminali, czterech obrotnic oraz trzech torów podejściowych. Inwestycja zakłada też budowę 19 km nabrzeży eksploatacyjnych oraz 8,5 km falochronów.

W porcie mają znaleźć się m.in. dwa nowe terminale kontenerowe, terminal offshore, LNG przestrzeń dla stoczni i statków pasażerskich. Inwestycja ma kosztować ok. 12 mld zł, a pierwsze terminale mają pojawić się w 2029 r. Konkretne roboty budowlane poprzedzi m.in. przygotowanie szczegółowej koncepcji programowo-przestrzennej. Równolegle z tymi pracami zarząd portu ma czynić starania w celu pozyskania kontrahentów.

SzSz(PAP)