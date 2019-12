USA i Iran dogadują się ws. wymiany szpiegów

Po wymianie więźniów między Iranem i USA w sobotę amerykański prezydent Donald Trump podziękował na Twitterze władzom w Teheranie za „bardzo uczciwe negocjacje”, które jego zdaniem dowodzą, że obie strony są w stanie wypracować porozumienie.

Wymiana dotyczyła Xiyue Wanga, studenta Uniwersytetu w Princeton skazanego w Iranie na 10 lat więzienia za szpiegostwo i irańskiego naukowca profesora Masusa Solejmianiego zatrzymanego w USA za próbę wywiezienia materiałów biologicznych do Iranu.

Wcześniej w sobotę irański minister spraw zagranicznych Mohammad Dżawad Zarif podziękował, również na Twitterze, wszystkim, który brali udział w negocjacjach, „w szczególności szwajcarskiemu rządowi”. Władze Szwajcarii pośredniczyły w rozmowach w sprawie wymiany więźniów.

Po wymianie Wang udaje się do Landstuhl w Niemczech. Tam przejdzie badania lekarskie; w Niemczech pozostanie przez kilka dni.

Wang, urodzony w Pekinie obywatel USA w 2016 roku w Iranie prowadził badania do swojej rozprawy doktorskiej na temat dynastii Kadżarów, która władała tym państwem od XVIII do początku XX wieku. Został zatrzymany i oskarżony przez Iran o szpiegostwo. W 2017 roku skazano go na 10 lat więzienia.

Solejmani, który zajmuje się badaniami nad komórkami macierzystymi, został zatrzymany na lotnisku w Chicago w 2018 roku za rzekomą próbę wywiezienia materiałów biologicznych do Iranu, co jest niezgodne z sankcjami nałożonymi na to państwo przez USA. Prawnicy naukowca twierdzili, że pojechał do USA, żeby kupić materiały potrzebne mu do badań za ułamek tego, co zapłaciłby za nie w swojej ojczyźnie.

Obaj więźniowie nie przyznawali się do zarzutów.

Interesy USA w Iranie reprezentuje Szwajcaria. Stany Zjednoczone i Iran nie utrzymują stosunków dyplomatycznych od 1980 roku.

