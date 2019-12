Turcja odesłała do Francji 11 domniemanych dżihadystów

Jedenastu domniemanych francuskich dżihadystów, którzy byli przetrzymywani w Turcji, odesłano w poniedziałek z powrotem do kraju - poinformowało tureckie ministerstwo spraw wewnętrznych.

Wydalanie zagranicznych bojowników terrorystycznych wciąż trwa, 11 obywateli Francji zostało odesłanych - napisał resort w oświadczeniu. Jedno ze źródeł w MSW przekazało, że wydalenie miało miejsce w poniedziałek rano.

Decyzję w sprawie odesłania francuskich obywateli, podejrzanych o przynależność do grupy dżihadystów z Państwa Islamskiego (IS), zapowiedział rzecznik tureckiego MSW 11 listopada, kiedy Ankara zaczęła odsyłać domniemanych zagranicznych dżihadystów do ich krajów ojczystych.

Źródło zbliżone do sprawy w Paryżu przekazało wtedy, że Francuzi, co do których zapadła decyzja w sprawie wydalenia, to „głównie kobiety”.

Niektóre z tych osób przebywały w więzieniu „od dawna” - podało to źródło. Po przybyciu do Francji wszyscy zostaną aresztowani i postawieni przed sędzią śledczym w ramach protokołu Cazeneuve’a. Ta podpisana w 2004 roku umowa o współpracy policyjnej między Paryżem a Ankarą pozwala na natychmiastowe zatrzymanie we Francji powracających z Syrii przez Turcję dżihadystów.

Turcja, od dawna podejrzewana o zezwalanie dżihadystom na przekraczanie granicy w celu przyłączenia się do wojny w Syrii, kilkakrotnie została zaatakowana przez IS i przyłączyła się do koalicji przeciw dżihadystom w 2015 roku.

Jednak w ostatnich tygodniach Ankara została oskarżona o osłabienie walki z rozproszonymi elementami IS, rozpoczynając 9 października ofensywę przeciwko kurdyjskiej milicji o nazwie Ludowe Jednostki Samoobrony (YPG), która stanowi główny trzon sił walczących z IS w Syrii.

PAP, KG