Pożyczka Zaratka na święta

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Nie ma mowy, byśmy o tym choć na chwilę zapomnieli. Przypominają nam o tym wystawy sklepowe, reklamy w telewizji i piosenki emitowane w radiu. To z kolei uświadamia, że przed nami spore wydatki. Czas najwyższy przygotować na to swój budżet domowy. Pomoże w tym Kasa Stefczyka

Boże Narodzenie to przede wszystkim ważne święto religijne, kiedy cały chrześcijański świat raduje się z narodzin Zbawiciela. Czas ten to także święta rodzinne, dlatego mają tak ważne miejsce w polskiej tradycji, szczególnie jeśli chodzi o zwyczaj obdarowania najbliższych prezentami. Warto więc już teraz rozejrzeć się za podarkami, zwłaszcza dla najmłodszych, którzy czekają na nie także 6 grudnia. Aby być dobrze przygotowanym na większe wydatki, warto skorzystać z pożyczki w Kasie Stefczyka.

W tym roku większość rodzin z dziećmi zapowiada, że na przygotowanie Bożego Narodzenia chce przeznaczyć 2000 zł. Przeciętnie Polacy mają zamiar wydać na organizację świąt i zakup prezentów ok. 1700 zł. Kasa Stefczyka ma więc doskonale dopasowaną do tych potrzeb Pożyczkę Zaratka. Można ją otrzymać w kwotach 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł, natomiast miesięczna rata wynosi 25 zł za każdy pożyczony 1000 zł. Ponadto prowizja w przypadku tej oferty to 0 zł. Pożyczka Zaratka dostępna jest dla Członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w Kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Atuty Pożyczki Zaratka:

rata – tylko 25 zł miesięcznie za każdy pożyczony 1000 zł

dostępne kwoty – 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł

prowizja 0 zł

okres kredytowania to 48 miesięcy

wstępna informacja kredytowa już w 15 minut!

możliwość ustalenia dnia spłaty miesięcznej raty, np. tuż po otrzymaniu wynagrodzenia

Przykład reprezentatywny z dnia 1.04.2018 r. dla Pożyczki Zaratka: Całkowita kwota kredytu wynosi 1000,00 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł) wynosi 9%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 9,38%. Czas obowiązywania umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat równych: 24,89 zł oraz ostatnia, 48. rata: 24,93 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 1194,76 zł, w tym odsetki: 194,76 zł. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.