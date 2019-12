Hiszpania: Możliwy zamach na jarmarku

Wydawany w Madrycie dziennik „La Razon” ostrzegł w poniedziałek przed możliwym atakiem terrorystycznym na jeden z licznych na terenie Hiszpanii jarmarków bożonarodzeniowych. Gazeta powołuje się na komunikaty kierowane przez jedną z organizacji dżihadystycznych.

Według hiszpańskiej gazety w ostatnich dniach w zaszyfrowanych komunikatach wysyłanych do radykalnych muzułmanów trafił film zachęcający islamistów do podjęcia ataku w związku ze świętami Bożego Narodzenia.

Trwający pół minuty film został przygotowany przez powiązaną z samozwańczym Państwem Islamskim (IS) organizację Al Andaluzia Muntasir. Powołujący się na źródła w hiszpańskich służbach dziennik twierdzi, że materiał jest wezwaniem do przeprowadzenia ataku na jeden z licznych w tym kraju jarmarków bożonarodzeniowych.

Przy stanowiącym element filmu wizerunku Trzech Króli dżihadyści napisali, że „od czasów proroków wrogowie Allaha próbowali zgasić jego światło, ale nie zdołali”. Dżihadyści umieścili też zachętę do robienia „dobrych uczynków”.

Zachęcamy was abyście w najlepszy możliwy sposób realizowali dżihad, ucząc prawdy i atakując tyranów tak, aby zginęli - napisali autorzy filmu przy zdjęciach grupy uzbrojonych bojowników islamskich.

Według hiszpańskich służb komunikat zawarty w filmie dotyczy możliwego zamachu na terenie Hiszpanii. Wskazówką dla terrorystów jest umieszczony w materiale wizerunek hiszpańskiego samochodu policyjnego. Film kończy się pytaniem „I na co jeszcze czekasz?”.

Opublikowany przez „La Razon” film to kolejny w ostatnich miesiącach materiał zachęcający dżihadystów do podejmowania ataków terrorystycznych na terenie Hiszpanii. Podobny dokument pojawił się w internecie w kwietniu br., krótko przed ujęciem dwóch Marokańczyków, który planowali zamach bombowy na jedną z procesji podczas uroczystości Wielkiego Tygodnia w Sewilli.

4 grudnia br. służby Hiszpanii i Maroka rozbiły działającą na terenie obu krajów komórkę Państwa Islamskiego (IS). We wspólnej akcji ujęto czterech członków powiązanej z IS grupy, w tym jej przywódcę.

PAP, KG