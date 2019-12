Walka o prawdę historyczną to walka o przyszłość

Walkę o prawdę historyczną, kontynuację reformy wymiaru sprawiedliwości i program budowy dróg - zadeklarował premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania w miejscowości Godziszów Pierwszy (woj. lubelskie). „Robimy wszystko, aby Rzeczpospolita odzyskała swój dawno utracony blask” - dodał

Premier powiedział, że podstawy naszych wartości, to wiara, tradycja, prawda, w tym prawda historyczna. Przekonywał, że przez ostatnie cztery lata udało się odbudować prawdę historyczną, m.in. o apokalipsie II wojny światowej. Przypomniał, że jeszcze nie tak dawno mówiło się, iż za II wojnę światową odpowiedzialni są nie Niemcy, ale jacyś naziści, nie wiadomo jakiej narodowości.

Jego zdaniem, odbudowana została prawda i uczciwość wobec naszych przodków, a „nazwanie zła złem, dobra dobrem” stało się faktem. Przywołał w tym kontekście ostatnią wizytę kanclerz Niemiec Angeli Merkel w Auschwitz a wcześniej 1 września w Warszawie, kiedy pokazywał jej m.in. miejsca rozstrzeliwań Polaków. „Zobaczcie, co udało się zrobić, kanclerz Niemiec mówi o zbrodniach niemieckich, o winie niemieckiej, o tym, że jest to w tożsamości niemieckiej i prawie nie używa słowa +naziści+” - powiedział premier. „Prezydent Niemiec (…) podobnie mówi o wyłącznej winie narodu niemieckiego wobec Polaków - obywateli II Rzeczypospolitej” - dodał szef rządu.

Jak mówił, to szalenie ważne, ponieważ na skutek II wojny światowej, Polska straciła nie tylko 6 milionów obywateli, ale też wolność, suwerenność, niepodległość i przyszłość.

Straciliśmy szansę na normalny rozwój i musimy całej Europie o tym mówić. Musimy o tym mówić również wtedy, kiedy negocjujemy budżet europejski, czy kiedy negocjujemy politykę klimatyczną, bo to nie jest przypadek, że my mogliśmy się rozwijać tylko i wyłącznie w oparciu o taki a nie inny model rozwoju - mówił premier. - Tego doświadczyliśmy na skutek II wojny światowej - taka jest prawda historyczna i walka o tę prawdę jest nie tylko walką o zadośćuczynienie, sprawiedliwość historyczną, ale jest też walką o tu i teraz - walką o nasz dzień dzisiejszy i o lepszą przyszłość - sprawiedliwą Polskę - przekonywał Morawiecki. Według premiera, świadomość tego, jak wielkie krzywdy spotkały Polskę, i o jaką prawdę historyczną Polska dziś walczy, dociera do całego świata. - Od tej prawdy nie odstąpimy, ona stanowi dla nas fundament, fundament na przyszłość - podkreślił.