Chorzy psychicznie chętniej wybierają partie lewicowe

Część osób może bardzo zdziwić, część wręcz przeciwnie, ale opublikowane badanie „Voting Preferences of Outpatients With Chronic Mental Illness in Germany”, czyli „Preferencje wyborcze pacjentów z chronicznymi zaburzeniami psychicznymi w Niemczech” jasno wskazuje na ich zdecydowanie lewicowe preferencje światopoglądowe

Badanie opublikował branżowy serwis psychiatryonline.org. Przeprowadzono je już jakiś czas temu, lecz wydaje się, że jest to jeden z tych przypadków… klinicznych, o których „się nie mówi” - może dlatego nie było o tym dotąd należycie głośno.

Jak czytamy w abstrakcie, pacjenci ambulatoryjni z chronicznymi zaburzeniami psychicznymi, żyjący pod stałą kontrolą i obserwacją w niemieckim Mannheim, odpowiadali na szereg pytań w ankietach mających określić ich preferencje polityczne. Badanie prowadzono jako element badań sondażowych przed wyborami federalnymi do Bundestagu w 2002 roku.

Okazało się, że znacząco częściej, w porównaniu do średniej społeczeństwa, pacjenci ambulatoryjni wybierali partie lewicowe (78 proc. w porównaniu do 56 proc. średniej u reszty społeczeństwa).

Na 215 osób,które starano się przebadać, zgodę na badanie wyraziło 130 osób. 20 pacjentów nie wskazało konkretnej partii, za co zostały wykluczone z dalszego badania pogłębionego. Pozostałe finalnie 110 osób stanowiło 51 proc. populacji zakładów w Mannheim. 54 proc. z nich głosowało później w wyborach, w porównaniu do 72 proc. pozostałych obywateli Mannheim.

Partie lewicowe, jak SPD, czy Partia Zielonych były pierwszym wyborem aż 78 procent pacjentów. Tylko 21 proc. respondentów wybierało partie prawicowe.

O ile wiemy, kolejnych takich badań już nie prowadzono.

Źródło: Brief Report. Voting Preferences of Outpatients With Chronic Mental Illness in Germany - Jens Bullenkamp, M.D., and Burkhard Voges, M.D.

mw