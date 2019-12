Kobiety lepiej wykwalifikowane niż mężczyźni

Wśród pracowników wysoko wykwalifikowanych w Polsce procentowo więcej jest kobiet niż mężczyzn - wskazał Polski Instytut Ekonomiczny. Kobiety częściej interesują się ofertami pracy, które ujawniają zarobki, zakres obowiązków oraz możliwości elastycznego czasu pracy - dodano.

Jak podkreślili analitycy PIE, coraz powszechniejsze jest przekonanie, że silna, zrównoważona i konkurencyjna gospodarka wymaga lepszego i większego wykorzystania potencjału kobiet.

„Badania pokazują, że nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn (tzw. gender gap) wpływa negatywnie na wzrost gospodarczy, co znajduje odzwierciedlenie w miernikach zrównoważonego rozwoju” - czytamy w ostatnim wydaniu „Tygodnika Gospodarczego PIE”. Eksperci wskazali na międzynarodowe indeksy, takie jak Global Gender Gap Index (GGG), Gender Equality Index (GEI) czy Gender Balance Index, które dokonują pomiaru równości kobiet i mężczyzn w życiu społecznym i gospodarczym na podstawie danych o zatrudnieniu, wykształceniu, stanie zdrowia, udziale w życiu politycznym.

„Polska w rankingu globalnym GGG w 2018 r. znalazła się na 42. pozycji na 149 krajów. Jednak pod względem udziału kobiet i mężczyzn w rynku pracy nasz kraj uplasował się na 70. miejscu” - napisali. Dodali, że w badanym roku w naszym kraju pracowało 62,5 proc. kobiet i 76,1 proc. mężczyzn. „Co ciekawe, wśród pracowników wysoko wykwalifikowanych w Polsce większy udział mają kobiety (18,7 proc.) niż mężczyzni (13,9 proc.)” - zaznaczyli.

Wyjaśnienia różnic w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn oraz sposobów na ich optymalne zrównoważenie upatruje się najczęściej, jak wyjaśnili, w dyskryminujących kobiety np. barierach prawnych czy instytucjonalnych. Ważnym czynnikiem są też, jak wskazali, odmienne zachowania i preferencje przedstawicieli obu płci widoczne już na etapie poszukiwania pracy. „Kobiety i mężczyźni w podobny sposób przeszukują oferty pracy, jednak ich strategie ubiegania się o zatrudnienie są wyraźnie różne” - podkreślili, powołując się na raport serwisu LinkedIn, opracowany na podstawie aktywności 610 mln użytkowników z ponad 200 krajów.

„Kobiety są bardziej krytyczne w samoocenie i większość z nich ubiega się o stanowisko tylko wtedy, kiedy mają poczucie, że spełniają wszystkie wymagane kryteria. Ponadto, rzadziej aplikują na stanowiska wyższe niż te, które aktualnie zajmują” - wskazali. Mężczyźni podchodzą do stawianych wymagań z większą swobodą. „Większość z nich decyduje się aplikować, jeśli spełniają około 60 proc. kryteriów” - czytamy.

Eksperci PIE zwrócili ponadto uwagę, że kobiety rzadziej proszą o rekomendację na interesujące je stanowisko, nawet jeśli znają kogoś, kto pracuje w danej firmie. „Większym zainteresowaniem wśród kobiet cieszą się propozycje pracy, które ujawniają zarobki, zakres obowiązków oraz możliwości elastycznego czasu pracy. Do mężczyzn bardziej przemawia informacja o możliwościach awansu i rozwoju” - napisali.

