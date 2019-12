PGNiG podbija Norwegię

PGNiG to aktywny gracz na norweskim szelfie, ma pozytywny wkład w rozwój wydobycia - powiedział wiceprezes norweskiego operatora przesyłowego gazu Gassco, Sten Arve Eide. Zapewnił jednocześnie, że Gassco rozbuduje na czas system dla Baltic Pipe.

„PGNiG jest aktywnym graczem na Szelfie, energicznym zwłaszcza w zdobywaniu nowych pół wydobywczych’ - ocenił Eide. ‘Mamy z polską spółką dobre i profesjonalne relacje” - dodał.

„Uważamy, że zarówno kadra zarządzająca, jak i sama firma są profesjonalne, mają pozytywny wkład w rozwój Norweskiego Szelfu Kontynentalnego” - podkreślił.

Sten Arve Eide zapewnił jednocześnie, że w związku z planami PGNiG wzrostu aktywności i zwiększenia wydobycia, w norweskim systemie przesyłowym jest dość miejsca na te działania. „Infrastruktura, jako taka, jest już gotowa na planowany wzrost aktywności polskiej spółki” - podkreślił. Wskazał także, że tzw. wpinka (tie-in), czyli planowane połączenie gazociągu Europipe 2 z duńskim systemem przesyłowym będzie gotowa na czas, czyli na jesieni 2022 r. Za pomocą właśnie tego połączenia gaz z norweskich złóż popłynie do systemu Baltic Pipe, czyli przez Danię do Polski.

Wiceprezes Gassco podkreślił, że spółka operuje systemem przesyłowym na podstawie norweskich regulacji, które są zgodne co do zasady z europejską dyrektywą gazową, m.in. w pełni stosuje regułę TPA, czyli dostępu do infrastruktury przez strony trzecie. Taryfy są zatwierdzane przez ministerstwo ropy i energii zgodnie z istniejącymi wymogami oraz publikowane.

Na Norweskim Szelfie Kontynentalnym spółka PGNiG Upstream Norway posiada udziały w 26 koncesjach poszukiwawczych i wydobywczych. Zgodnie ze strategią Grupa PGNiG planuje zwiększyć wydobycie gazu ze złóż w Norwegii do 2,5 mld metrów sześciennych rocznie po 2022 roku.

PAP/ as/