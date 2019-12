Korea Płn przyznaje się do testów silnika rakietowego

Korea Płn. przetestowała na poligonie Sohae silnik rakietowy - powiedział we wtorek południowokoreański minister obrony Dziong Kiong Du, potwierdzając przypuszczenia ekspertów. Pjongjang informował jedynie o przeprowadzeniu tam „bardzo ważnego testu”.

Dziong wspomniał o próbie silnika rakietowego po spotkaniu ministrów obrony i spraw zagranicznych Korei Południowej i Australii w Sydney. Południowokoreańska agencja Yonhap podkreśla, że była to pierwsza wypowiedź przedstawiciela rządu w Seulu na temat tego, co konkretnie Korea Płn. przetestowała. Czytaj więcej: Korea Płn bliższa wznowieniu prób jądrowych

Próbę przeprowadzono w sobotę na odbudowanym poligonie rakietowym Sohae w Tongczang-ri, który zaczęto likwidować w ubiegłym roku na początku rozmów z USA o denuklearyzacji Korei Płn. Władze w Pjongjangu informowały jedynie o „udanym teście o wielkim znaczeniu”, którego wynik będzie miał „znaczy wpływ na zmianę w najbliższej przyszłości strategicznej pozycji” Korei Płn.

Ministrowie obrony Korei Południowej i Australii wyrazili głębokie zaniepokojenie przeprowadzonym przez Koreę Północną testem silnika na obszarze Tongczang-ri oraz wielokrotnym wystrzeliwaniem przez nią pocisków balistycznych - powiedział Dziong na konferencji prasowej.

Wezwał on Pjongjang, aby „natychmiast zaprzestał takich działań, które podsycają napięcia militarne” i zaapelował o rozwiązanie problemów poprzez dialog.

Źródła wojskowe i eksperci podejrzewali, że Korea Północna testowała w Sohae nowy rodzaj silnika rakietowego na paliwo ciekłe, aby w przyszłości móc wystrzeliwać większe rakiety przenoszące satelity oraz międzykontynentalne pociski balistyczne - przekazał Yonhap. Część ekspertów mówiła natomiast o silniku na paliwo stałe.

Obowiązujące rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ zabraniają Korei Północnej prowadzenia prób, które mogą posłużyć do budowy rakiet balistycznych. Seul i Waszyngton oceniali wystrzeliwanie przez Pjongjang satelitów jako pretekst do opracowywania technologii potrzebnej do budowy pocisków dalekiego zasięgu - przypomina południowokoreańska agencja.

Szefowa południowokoreańskiej dyplomacji Kang Kiung Wha wyraziła nadzieję na rychłe wznowienie negocjacji pomiędzy USA a KRLD. Dwustronne rozmowy w sprawie likwidacji północnokoreańskiego programu zbrojeń jądrowych są obecnie w impasie, a Pjongjang oświadczył niedawno, że denuklearyzacji „nie ma już na stole” negocjacyjnym.

Wcześniej Pjongjang wyznaczył Waszyngtonowi termin do końca roku na przedstawienie nowych propozycji, które mogłyby uratować dwustronne negocjacje. Północnokoreańscy urzędnicy sugerowali również, że jeśli USA nie zmienią stanowiska, reżim może wznowić zawieszone obecnie próby broni jądrowej i rakiet balistycznych dalekiego zasięgu.

Pjongjang domaga się zniesienia nałożonych na niego sankcji gospodarczych i całkowitego wstrzymania wspólnych ćwiczeń wojskowych USA i Korei Płd. Waszyngton żąda natomiast podjęcia kroków w kierunku całkowitej, możliwej do zweryfikowania i nieodwracalnej denuklearyzacji komunistycznego reżimu.