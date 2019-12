Petersburg: Wyrok dożywocia w procesie organizatorów zamachu

4,5 roku więzienia w zawieszeniu, 93 tys. zł grzywny oraz przepadek przyjętych korzyści - to wyrok wobec Andrzeja M., głównego oskarżonego w "infoaferze". Jest to wynik dobrowolnego poddania się karze, na co zgodziła się prokuratura. M. mówił, że żałuje tego, co się stało.