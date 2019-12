Zełenski dał odpór Putinowi

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wbrew oczekiwaniom Kremla nie stał się łatwą zdobyczą na szczycie czwórki normandzkiej w Paryżu i nie tylko uniknął klęski, lecz nawet powrócił z pewnymi sukcesami - oceniła we wtorek ukraińska gazeta internetowa „Europejska Prawda”.

Zełenski prowadzi rozmowy w zupełnie nieznany dla Moskwy sposób i (prezydentowi Rosji Władimirowi) Putinowi jak dotąd nie udało się złamać tego kodu+. „Zełenski nie tylko uniknął klęski, którą wielu mu prorokowało. Ukraina wyjechała z Paryża również ze zwycięstwami. Owszem, nie są one znaczące, lecz noszą taktyczny charakter - napisała gazeta.

Autor artykułu Serhij Sydorenko wskazał, że przed szczytem w Paryżu sceptycy oczekiwali, iż Zełenski będzie tam osamotniony na tle trzech innych uczestników spotkania, prezydenta Francji Emmanuela Macrona, kanclerz Niemiec Angeli Merkel, a przede wszystkim Putina.

Jednak w ostatnich dniach przed szczytem staliśmy się świadkami doniesień, które jakby umyślnie zebrano razem, by udowodnić, że za wcześnie jeszcze na mówienie o pogrzebie międzynarodowego wsparcia dla Ukrainy - podkreślił.

Przypomniał tutaj o wydaleniu przez Berlin rosyjskich dyplomatów i informacjach, że hakerzy pracujący dla wywiadu wojskowego Rosji wykradli maile sztabu wyborczego Macrona przed wyborami prezydenckimi we Francji w 2017 roku.

„Jednym słowem na Władimira Putina oczekiwał w Paryżu powrót do starych realiów: jego przeciwnikami znów były trzy kraje, które działały wspólnie i przebieg szczytu to potwierdził” - czytamy.

Dziennikarz zaznaczył m.in., iż Merkel poparła Zełenskiego w jego dążeniach do zmiany zapisów mińskich porozumień w sprawie Donbasu.

Dosłowne zapisy Mińska mówią, że wybory (samorządowe) w odrębnych (zajętych przez separatystów) rejonach obwodu donieckiego i ługańskiego odbywają się bez odzyskania kontroli (Ukrainy) nad granicą (z Rosją). Nie ma to jednak sensu - jak twierdzi Kijów - bo to oznaczałoby, że granica jest otwarta dla rosyjskich grup dywersyjno-wywiadowczych. W takich warunkach uczciwe wybory są niemożliwe. Berlin to stanowisko poparł. Paryż przynajmniej się temu nie sprzeciwiał - podkreślił.