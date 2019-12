Premier Ukrainy nie wyklucza wojny gazowej z Rosją

Premier Ukrainy Ołeksij Honczaruk nie wykluczył wojny gazowej z Rosją po wygaśnięciu kontraktu ws. tranzytu rosyjskiego gazu przez ukraińskie rurociągi na Zachód. Wyraził zadowolenie, że sprawę gazu omawiano na szczycie normandzkim w Paryżu poza kwestią Donbasu.

Osiągnęliśmy swoje cele w sprawie gazu: wyprowadziliśmy tę kwestię poza omówienie sytuacji w Donbasie. Nie doszło do ustaleń w sprawie kontraktu, ale nie miały one zapaść w Paryżu - napisał szef rządu we wtorek na Facebooku.

Ukraina nadal będzie rozmawiała o gazie; niewykluczone, że rozmowy nie będą proste, możliwe, że dojdzie do wojny gazowej. Jesteśmy jednak do niej przygotowani: nasze zbiorniki (podziemne składy gazu) są zapełnione, naszą logikę popiera UE, opowiadają się za nią decyzje sztokholmskiego arbitrażu, a Nord Stream 2 nie jest jeszcze dobudowany - podkreślił.