Sukces polskiej firmy

MedApp otrzymał Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE (NATO Commercial and Government Entity), który pozwoli jej na udział w przetargach organizowanych przez 15 największych dostawców US Army z dziedziny IT, podała spółka. Dzięki otrzymaniu NCAGE MedApp stał się jedynym podmiotem w Polsce mogącym świadczyć usługi dla US Army oraz struktur wojskowych NATO.

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE (NATO Commercial and Government Entity) jest nadawany przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO. Przyznaje się go podmiotom gospodarki narodowej (PGN), których działalność gospodarcza związana jest z asortymentem wyrobów obronnych objętych Klasyfikacją Wyrobów Obronnych (KWO) lub świadczeniem usług na rzecz obronności, podano.

Wpis w bazie NATO to przede wszystkim szansa na dotarcie oraz udział w przetargach przeprowadzanych przez Agencję Zdrowia Armii Stanów Zjednoczonych. Celem spółki jest wejście z produktami do obrazowania 3D oraz analizy big data do wojskowych placówek medycznych zlokalizowanych na terenie USA - powiedział prezes Mateusz Kierepka, cytowany w komunikacie.

MedApp pracuje obecnie nad przygotowaniem dokumentu capability statement. Dokument będzie zawierał wszystkie informacje na temat spółki oraz jej osiągnięć, które mogą być istotne z perspektywy podmiotów organizujących przetargi. Dokument ma powstać do końca roku, a po jego opracowaniu spółka przygotuje szczegółowy plan wprowadzenia produktów CarnaLife do wojskowych placówek medycznych. Kod NCAGE pozwala spółce brać udział nie tylko w przetargach US Army, ale również organizacji wojskowych innych państw należących do NATO, podkreślono.

Oprócz Stanów Zjednoczonych stoją przed nami również instytucje oraz podmioty medyczne świadczące usługi dla wojsk innych krajów NATO. Pamiętajmy, że w skład sojuszu wchodzi aż 29 państw, a dzięki uzyskaniu kodu NCAGE otrzymamy dostęp do niemal każdego z tych rynków - dodał Kierepka.

MedApp poinformował również o otrzymaniu numeru DUNS, nadawanego przez londyńską agencję ratingową Dun & Bradstreet. Dziewięciocyfrowy numer pozwala zidentyfikować firmy na całym świecie i otrzymać spójne i przejrzyste informacje na temat swoich partnerów biznesowych. Pozwala poznać historię firmy, ocenić ryzyko biznesowe i podjąć właściwe decyzje. Jest również wykorzystywany do określania powiązań kapitałowych między podmiotami i tworzenia drzew korporacyjnych, podano także.

MedApp S.A to notowana na NewConnect spółka działająca w jednej z najszybciej rozwijających się branż na świecie - telemedycynie. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.

