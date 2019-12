To ci noblistka! Tokarczuk pluje na Polskę w Sztokholmie

Dominika Wielowieyska zamieściła na Twitterze krótki materiał wideo ze spotkania Olgi Tokarczuk z młodzieżą w szkole w imigranckiej dzielnicy Tensta w Sztokholmie. Słuchając nagrania można usłyszeć, jak noblistka kiepskim angielskim przyznaje, że jest „zawstydzona tym, że polski rząd odmówił przyjęcia imigrantów, czytamy na portalu wPolityce.pl.

Przyjedzcie do Polski, to normalny kraj, ale nie jest tak kolorowy, jak Szwecja. Brakuje mi tego w moim małym kraju. Jestem zawstydzona tym, że polski rząd odmówił przyjęcia imigrantów. Polski rząd nie jest otwarty, mam nadzieję, że możemy to zmienić —słyszymy na nagraniu, cytowanym przez portal.